UBS CH Investment Fund - Equ
UBSECPI:SW
1,213.67
CAD
3.43
0.28%
更新日時 2018/03/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,153.72 - 1,288.60
1年トータルリターン
2.90%
年初来リターン
-3.55%
前日終値
1,210.24
52週レンジ
1,153.72 - 1,288.60
1年トータルリターン
2.47%
年初来リターン
-3.55%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 03/09/2018)
1,213.67
資産総額 (百万 CHF) ( 03/09/2018)
179.558
設定日
10/02/2015
直近配当額 ( 02/13/2018)
9.57537
直近配当利回り（税込）
0.79%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.02%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
RY:CN
ＲＢＣ
|208.76 千
|16.66 百万
|8.53
|
TD:CN
トロント・ドミニオン銀行
|263.95 千
|14.96 百万
|7.66
|
BNS:CN
ﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ﾉﾊﾞｽｺｼｱ
|171.54 千
|10.62 百万
|5.44
|
ENB:CN
ｴﾝﾌﾞﾘｯｼﾞ
|235.71 千
|8.04 百万
|4.12
|
CNR:CN
ｶﾅﾃﾞｨｱﾝ･ﾅｼｮﾅﾙ･ﾚｰﾙｳｪｲ
|107.62 千
|8.04 百万
|4.11
|
SU:CN
サンコア・エナジー
|237.67 千
|8.02 百万
|4.11
|
BMO:CN
ﾓﾝﾄﾘｵｰﾙ銀行
|92.88 千
|7.13 百万
|3.65
|
CM:CN
ｶﾅﾃﾞｨｱﾝ･ｲﾝﾍﾟﾘｱﾙ･ﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ｺﾏｰ
|62.43 千
|5.76 百万
|2.95
|
MFC:CN
ﾏﾆｭﾗｲﾌ･ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ
|283.49 千
|5.61 百万
|2.87
|
TRP:CN
ﾄﾗﾝｽｶﾅﾀﾞ
|124.85 千
|5.36 百万
|2.74
企業概要
UBS (CH) Investment Fund - Equities Canada Passive is an open-end fund incorporated in Switzerland. The Fund invests 2/3rds of its assets in participation securities and rights such as shares of companies located in Canada, or in those that have investments mainly in companies located in Canada. It may also invest in Derivatives.
住所UBS (CH) Institutional Funds
Aeschenvorstadt 48
4002 Basel
Switzerland
電話番号41-61-288-4910 Tel
Webサイトwww.ubs.com