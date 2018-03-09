UBS CH Investment Fund - JPY
UBJPPUX:SW
10,955,690.00
JPY
1,680.00
0.02%
更新日時 2018/03/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,848,360.00 - 10,969,620.00
1年トータルリターン
1.23%
年初来リターン
0.31%
前日終値
10,957,370.00
52週レンジ
10,848,360.00 - 10,969,620.00
1年トータルリターン
1.10%
年初来リターン
0.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 03/09/2018)
10,955,690
資産総額 (十億 JPY) ( 03/09/2018)
49.866
設定日
10/25/2010
直近配当額 ( 02/13/2018)
31,418.08208
直近配当利回り（税込）
0.29%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.00%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
EI385485:COR
|906.00 千
|1.06 十億
|2.14
|
EK981476:COR
|1.05 百万
|1.05 十億
|2.12
|
EJ580150:COR
|980.00 千
|1.02 十億
|2.05
|
EJ267942:COR
|930.00 千
|966.73 百万
|1.95
|
JV296735:COR
|832.00 千
|836.74 百万
|1.69
|
EJ349095:COR
|780.00 千
|813.49 百万
|1.64
|
EK128849:COR
|770.00 千
|773.35 百万
|1.56
|
EK395430:COR
|750.00 千
|752.39 百万
|1.52
|
QZ497794:COR
|740.00 千
|745.24 百万
|1.50
|
EK802407:COR
|703.50 千
|706.87 百万
|1.42
企業概要
UBS (CH) Investment Fund - JPY Bonds Passive is an open-end institutional investment fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to mirror the performance of the Citigroup Japan Government Bond Index.
住所UBS (CH) Institutional Funds
Aeschenvorstadt 48
4002 Basel
Switzerland
電話番号41-61-288-4910 Tel
Webサイトwww.ubs.com