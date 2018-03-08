UBAMｺﾝﾊﾞｰﾁﾌﾞﾙｽ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ

UBCGUCE:FP
1,018.32
EUR
1.82
0.18%
更新日時 2018/03/08
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,001.10 - 1,018.32
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前日終値
1,016.50
52週レンジ
1,001.10 - 1,018.32
商品分類
SICAV
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/08/2018)
1,018.32
資産総額 (百万 EUR) ( 03/08/2018)
498.360
設定日
02/15/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
XAVIER LINSENMAIER / CRISTINA JARRIN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
EJ019536:COR
11.00 千 11.90 百万 3.35
LW406822:COR
7.50 千 8.27 百万 2.33
QZ123790:COR
7.25 千 7.92 百万 2.23
EP048150:PFD
10.06 千 7.28 百万 2.05
EJ957967:COR
1.40 千 7.05 百万 1.99
EJ926700:COR
6.70 千 6.31 百万 1.78
EJ589770:COR
5.50 千 6.08 百万 1.71
EK946919:COR
5.88 千 6.05 百万 1.71
QJ934950:COR
6.00 千 5.71 百万 1.61
EK744713:COR
5.50 千 5.50 百万 1.55
企業概要
UBAMコンバーチブルス・グローバル（UBAM Convertibles Global）は、フランス籍のオープンエンド型投資信託。投資家が、国際転換社債の特定のリスク/リターン比率の恩恵を 受けることを可能にすることを目標とする。資産の3分の2以上を、各地域の転換社債、交換可能社債、他社株転換債、指数連動債に投資する。
住所
Union Bancaire Gest.Institutionnelle
7, Place Vendome
75001 Paris
France
電話番号
33-1-44-50-16-13
Webサイト
www.ubgi.fr