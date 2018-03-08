UBAMｺﾝﾊﾞｰﾁﾌﾞﾙｽ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ
UBCGUCE:FP
1,018.32
EUR
1.82
0.18%
更新日時 2018/03/08
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,001.10 - 1,018.32
前日終値
1,016.50
52週レンジ
1,001.10 - 1,018.32
商品分類
SICAV
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/08/2018)
1,018.32
資産総額 (百万 EUR) ( 03/08/2018)
498.360
設定日
02/15/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
XAVIER LINSENMAIER / CRISTINA JARRIN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
EJ019536:COR
|11.00 千
|11.90 百万
|3.35
|
LW406822:COR
|7.50 千
|8.27 百万
|2.33
|
QZ123790:COR
|7.25 千
|7.92 百万
|2.23
|
EP048150:PFD
|10.06 千
|7.28 百万
|2.05
|
EJ957967:COR
|1.40 千
|7.05 百万
|1.99
|
EJ926700:COR
|6.70 千
|6.31 百万
|1.78
|
EJ589770:COR
|5.50 千
|6.08 百万
|1.71
|
EK946919:COR
|5.88 千
|6.05 百万
|1.71
|
QJ934950:COR
|6.00 千
|5.71 百万
|1.61
|
EK744713:COR
|5.50 千
|5.50 百万
|1.55
企業概要
UBAMコンバーチブルス・グローバル（UBAM Convertibles Global）は、フランス籍のオープンエンド型投資信託。投資家が、国際転換社債の特定のリスク/リターン比率の恩恵を 受けることを可能にすることを目標とする。資産の3分の2以上を、各地域の転換社債、交換可能社債、他社株転換債、指数連動債に投資する。
住所Union Bancaire Gest.Institutionnelle
7, Place Vendome
75001 Paris
France
電話番号33-1-44-50-16-13
Webサイトwww.ubgi.fr