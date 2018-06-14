J Oﾊﾝﾌﾞﾛ･ｷｬﾋﾟﾀﾙ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ･ｱﾝﾌﾞ
U65L:GR
Berlin
1.49
EUR
0.02
1.32%
更新日時 19:19 JST 2018/06/14
始値
1.51
安値 - 高値 レンジ（日）
1.49 - 1.51
前日終値
1.51
52週レンジ
1.46 - 1.60
始値
1.51
安値 - 高値 レンジ（日）
1.49 - 1.51
出来高
0
前日終値
1.51
52週レンジ
1.46 - 1.60
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 GBP) ( 06/13/2018)
280.098
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
1.03%
3ヶ月トータルリターン
-4.42%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
J Oハンブロ･キャピタル･マネジメント･アンブレラ･ファンド-アジア（除日本）ファンド（J O Hambro Capital Management Umbrella Fund plc - Asia ex-Japan Fund）は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。直接および間接的な投資を通じて長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。アジア（日本を除く）株式の分散型ポートフォリオを対象とする。
住所JO Hambro Capital Management Ltd
14 Ryder Street
SW1Y 6QB
London
United Kingdom
電話番号-
Webサイトwww.johcm.co.uk