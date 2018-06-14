企業概要

J Oハンブロ･キャピタル･マネジメント･アンブレラ･ファンド-アジア（除日本）ファンド（J O Hambro Capital Management Umbrella Fund plc - Asia ex-Japan Fund）は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。直接および間接的な投資を通じて長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。アジア（日本を除く）株式の分散型ポートフォリオを対象とする。