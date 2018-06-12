Truxt Valor Pvt FIC FIA
TRXTVAL:BZ
9.08
BRL
0.08
0.91%
更新日時 2018/06/12
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
9.00 - 10.16
前日終値
9.00
52週レンジ
9.00 - 10.16
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/12/2018)
9.080088
資産総額 (百万 BRL) ( 06/12/2018)
51.611
設定日
03/02/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
TRUXIIV:BZ
Truxt Ii Valor Fic Fia
|42.78 百万
|56.88 百万
|99.76
|
ITAUSOB:BZ
Itau Soberano Renda Fixa Sim
|2.24 千
|96.88 千
|0.17
|
ITAUCAI:BZ
Itau Caixa Acoes FI
|208.00
|7.09 千
|0.01
企業概要
Truxt Valor Pvt FIC FIA is a close-end Fund of Funds incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in equity securities.
住所Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号55-11-5029-2206
Webサイトwww.itaucustodia.com.br