Tﾛｳ･ﾌﾟﾗｲｽ-ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｱｸﾞﾘｹﾞｰﾄ債

TRPGABZ:LX
26.12
USD
0.10
0.38%
更新日時 2018/03/09
商品分類
SICAV
52週レンジ
24.02 - 26.33
1年トータルリターン
8.79%
年初来リターン
1.28%
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前日終値
26.22
52週レンジ
24.02 - 26.33
1年トータルリターン
8.70%
年初来リターン
1.28%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/09/2018)
26.12
資産総額 (百万 USD) ( 03/09/2018)
299.131
設定日
07/09/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
ARIF HUSAIN / QUENTIN FITZSIMMONS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
EJ042056:COR
9.03 千 13.22 百万 4.69
EK889256:COR
41.00 千 12.21 百万 4.33
912828S3:GOV
12.70 千 12.13 百万 4.30
912828X3:GOV
9.98 千 10.04 百万 3.56
912810RU:GOV
8.05 千 8.23 百万 2.92
AL722036:COR
857.30 千 7.68 百万 2.72
EJ060294:COR
18.82 千 6.02 百万 2.14
AP386039:COR
4.88 千 5.84 百万 2.07
AP385361:COR
4.82 千 5.80 百万 2.06
FNBH2623:MTG
5.05 千 5.17 百万 1.83
企業概要
Tロウ･プライス・ファンズSICAV-グローバル･アグリゲート債券ファンド（T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund）は、ルクセンブルク籍のSICAV。トータルリターンの最大化を目指す。主に、政府と関連機関、州と地方団体、超国家組織、企業と銀行の譲渡可能債券を含む固定利付証券のグローバルポートフォリオに投資する。
住所
T Rowe Price Funds
35 Boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-27-47-251 Tel
Webサイト
www.troweprice.com/institutional