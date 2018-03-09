Tﾛｳ･ﾌﾟﾗｲｽ-ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｱｸﾞﾘｹﾞｰﾄ債
TRPGABZ:LX
26.12
USD
0.10
0.38%
更新日時 2018/03/09
商品分類
SICAV
52週レンジ
24.02 - 26.33
1年トータルリターン
8.79%
年初来リターン
1.28%
前日終値
26.22
52週レンジ
24.02 - 26.33
1年トータルリターン
8.70%
年初来リターン
1.28%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/09/2018)
26.12
資産総額 (百万 USD) ( 03/09/2018)
299.131
設定日
07/09/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
ARIF HUSAIN / QUENTIN FITZSIMMONS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.00%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
EJ042056:COR
|9.03 千
|13.22 百万
|4.69
|
EK889256:COR
|41.00 千
|12.21 百万
|4.33
|
912828S3:GOV
|12.70 千
|12.13 百万
|4.30
|
912828X3:GOV
|9.98 千
|10.04 百万
|3.56
|
912810RU:GOV
|8.05 千
|8.23 百万
|2.92
|
AL722036:COR
|857.30 千
|7.68 百万
|2.72
|
EJ060294:COR
|18.82 千
|6.02 百万
|2.14
|
AP386039:COR
|4.88 千
|5.84 百万
|2.07
|
AP385361:COR
|4.82 千
|5.80 百万
|2.06
|
FNBH2623:MTG
|5.05 千
|5.17 百万
|1.83
企業概要
Tロウ･プライス・ファンズSICAV-グローバル･アグリゲート債券ファンド（T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund）は、ルクセンブルク籍のSICAV。トータルリターンの最大化を目指す。主に、政府と関連機関、州と地方団体、超国家組織、企業と銀行の譲渡可能債券を含む固定利付証券のグローバルポートフォリオに投資する。
住所T Rowe Price Funds
35 Boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号352-27-47-251 Tel