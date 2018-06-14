ﾃﾞｨﾚｸｼｮﾝ･ﾃﾞｲﾘｰ小型株ﾌﾞﾙ3xｼｪｱ
TNA*:MM
Mexico SE
1,823.50
MXN
0.00
0.00%
更新日時 2018/06/14
始値
1,824.00
安値 - 高値 レンジ（日）
1,823.50 - 1,824.00
出来高
31
前日終値
1,823.50
52週レンジ
907.60 - 1,824.00
始値
1,824.00
安値 - 高値 レンジ（日）
1,823.50 - 1,824.00
出来高
31
前日終値
1,823.50
52週レンジ
907.60 - 1,824.00
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 06/13/2018)
779.173
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
PAUL BRIGANDI
直近配当額 ( 03/20/2018)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
24.81%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
IWM:US
iｼｪｱｰｽﾞ 米国小型株ETF-JDR(ﾗｯ
|2.72 百万
|453.15 百万
|17.26
|
DGCXX:US
Dreyfus Government Cash Mana
|144.68 百万
|144.68 百万
|5.51
|
FTIXX:US
ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ･ｻｯｸｽ･ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ･ｽｸｴｱﾌ
|109.41 百万
|109.41 百万
|4.17
企業概要
ディレクション・デイリー小型株ブル3xシェアーズは、米国籍のETF（上場投資信託）。 ラッセル2000インデックス（「小型株インデックス」）の運用実績（手数料・費用控除前）の3倍（300％）に連動する日次の投資成果を目指す 。時価総額加重平均型で、純資産 の80％以上を小型株インデックスを構成する株式銘柄に投資する。
住所Direxion Shares ETF Trust
1301 Avenue of the Americas
28th Floor
New York, NY 10019
USA
電話番号1-877-437-9363
Webサイトwww.direxionshares.com