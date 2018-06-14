企業概要

ディレクション・デイリー小型株ブル3xシェアーズは、米国籍のETF（上場投資信託）。 ラッセル2000インデックス（「小型株インデックス」）の運用実績（手数料・費用控除前）の3倍（300％）に連動する日次の投資成果を目指す 。時価総額加重平均型で、純資産 の80％以上を小型株インデックスを構成する株式銘柄に投資する。