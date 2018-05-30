テレフォノス･デ･メヒコ
TMXLF:US
OTC US
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更新日時 2018/05/30
出来高
4,000
前日終値
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52週レンジ
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年初来リターン
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株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (MXN) (TTM)
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時価総額 (USD)
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発行済株式数
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株価売上高倍率(PSR) (TTM)
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直近配当利回り（税込）
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セクター
Communications
業種
Telecom
産業サブグループ
Telecom Carriers
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企業概要
テレフォノス・デ・メヒコ (Telemex) (Telefonos de Mexico SAB de CV) は電話会社。 メキシコ全域で市内・長距離電話サービス、インターネットおよびブロードバンドアク セスサービスを手掛ける。番号案内、データ送信、無線呼び出しサービスなどの通信関 連サービスも展開する。
住所Parque Via 190
Colonia Cuauhtemoc
Mexico, DF 06599
Mexico
電話番号52-55-5222-1212
Webサイトwww.telmex.com.mx