ﾃﾞｨﾚｸｼｮﾝ･ﾃﾞｲﾘｰ20年超国債ﾍﾞｱ3
TMV*:MM
Mexico SE
MXN
出来高
0
前日終値
359.80
52週レンジ
355.95 - 388.41
出来高
0
前日終値
359.80
52週レンジ
355.95 - 388.41
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 06/13/2018)
401.322
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
PAUL BRIGANDI
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
FTIXX:US
ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ･ｻｯｸｽ･ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ･ｽｸｴｱﾌ
|123.55 百万
|123.55 百万
|-15.44
|
DGCXX:US
Dreyfus Government Cash Mana
|99.91 百万
|99.91 百万
|-12.49
企業概要
ディレクシオン・デイリー・米国債20年超・ベア3x（Direxion Daily 20-Year Treasure Bear 3X）は、米国籍のETF（上場投資信託）。ICE米国国債20年超指数の+/-300％の日次 リターンを目指す。投資対象はレバレッジ型と非レバレッジ型のインデックス商品。
住所Direxion Shares ETF Trust
1301 Avenue of the Americas
28th Floor
New York, NY 10019
USA
電話番号1-877-437-9363
Webサイトwww.direxionshares.com