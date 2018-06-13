ﾃﾞｨﾚｸｼｮﾝ･ﾃﾞｲﾘｰ20年超国債ﾍﾞｱ3

TMV*:MM
Mexico SE
の価格がありません TMV*:MM
MXN
出来高
0
前日終値
359.80
52週レンジ
355.95 - 388.41
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
出来高
0
前日終値
359.80
52週レンジ
355.95 - 388.41
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 06/13/2018)
401.322
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
PAUL BRIGANDI
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
FTIXX:US
ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ･ｻｯｸｽ･ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ･ｽｸｴｱﾌ
123.55 百万 123.55 百万 -15.44
DGCXX:US
Dreyfus Government Cash Mana
99.91 百万 99.91 百万 -12.49
企業概要
ディレクシオン・デイリー・米国債20年超・ベア3x（Direxion Daily 20-Year Treasure Bear 3X）は、米国籍のETF（上場投資信託）。ICE米国国債20年超指数の+/-300％の日次 リターンを目指す。投資対象はレバレッジ型と非レバレッジ型のインデックス商品。
住所
Direxion Shares ETF Trust
1301 Avenue of the Americas
28th Floor
New York, NY 10019
USA
電話番号
1-877-437-9363
Webサイト
www.direxionshares.com