Franklin Bissett Canadian Bo

TMLFRFN:CN
9.83
CAD
0.01
0.10%
更新日時 2018/06/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.72 - 9.95
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前日終値
9.84
52週レンジ
9.72 - 9.95
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 06/13/2018)
9.83
資産総額 (CAD) ( -)
-
設定日
01/02/2018
直近配当額 ( 05/31/2018)
0.025051
直近配当利回り（税込）
3.06%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
EK159595:COR
27.31 千 28.46 百万 6.63
EI867122:COR
19.39 千 20.01 百万 4.66
ED543639:COR
12.31 千 17.67 百万 4.12
CC001969:COR
12.76 千 17.11 百万 3.99
EI339169:COR
14.73 千 16.41 百万 3.82
EG221617:COR
13.10 千 15.69 百万 3.66
LW150710:COR
12.93 千 12.38 百万 2.88
EJ951823:COR
10.11 千 11.21 百万 2.61
JV883227:COR
10.54 千 10.60 百万 2.47
QJ300545:COR
10.42 千 10.53 百万 2.45
企業概要
Franklin Bissett Canadian Bond Fund is an open-end fund incorporated in Canada.
住所
Franklin Templeton Investment Corp
5000 Yonge Street Suite 900
Toronto, Ontario M2N 0A7
Canada
電話番号
1-416-364-4672
Webサイト
www.templeton.ca