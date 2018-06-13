Franklin Bissett Canadian Bo
TMLFRAB:CN
9.80
CAD
0.01
0.10%
更新日時 2018/06/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.70 - 9.94
前日終値
9.81
52週レンジ
9.70 - 9.94
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 06/13/2018)
9.8
資産総額 (CAD) ( -)
-
設定日
01/02/2018
直近配当額 ( 05/31/2018)
0.025
直近配当利回り（税込）
3.06%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
EK159595:COR
|27.31 千
|28.46 百万
|6.63
|
EI867122:COR
|19.39 千
|20.01 百万
|4.66
|
ED543639:COR
|12.31 千
|17.67 百万
|4.12
|
CC001969:COR
|12.76 千
|17.11 百万
|3.99
|
EI339169:COR
|14.73 千
|16.41 百万
|3.82
|
EG221617:COR
|13.10 千
|15.69 百万
|3.66
|
LW150710:COR
|12.93 千
|12.38 百万
|2.88
|
EJ951823:COR
|10.11 千
|11.21 百万
|2.61
|
JV883227:COR
|10.54 千
|10.60 百万
|2.47
|
QJ300545:COR
|10.42 千
|10.53 百万
|2.45
企業概要
Franklin Bissett Canadian Bond Fund is an open-end fund incorporated in Canada.
住所Franklin Templeton Investment Corp
5000 Yonge Street Suite 900
Toronto, Ontario M2N 0A7
Canada
電話番号1-416-364-4672
Webサイトwww.templeton.ca