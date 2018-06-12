Tamir Fushman 1D Global Bond

TMF1DFL:IT
96.93
ILs
0.16
0.17%
更新日時 2018/06/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
91.60 - 98.01
1年トータルリターン
4.62%
年初来リターン
4.52%
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前日終値
96.77
52週レンジ
91.60 - 98.01
1年トータルリターン
4.51%
年初来リターン
4.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/12/2018)
96.93
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2018)
170.579
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
QZ983322:COR
796.00 2.85 百万 9.45
AM201529:COR
750.00 2.69 百万 8.92
AM130453:COR
600.00 2.15 百万 7.15
AM018020:COR
550.00 1.98 百万 6.58
AN288487:COR
500.00 1.79 百万 5.94
AM018031:COR
500.00 1.77 百万 5.89
FTSL:US
ﾌｧｰｽﾄ･ﾄﾗｽﾄ･ｼﾆｱ･ﾛｰﾝETF
10.00 千 1.68 百万 5.58
AM599173:COR
400.00 1.39 百万 4.63
QZ999676:COR
300.00 1.11 百万 3.68
BKLN:US
ｲﾝﾍﾞｽｺ･ｼﾆｱ･ﾛｰﾝETF
13.71 千 1.10 百万 3.67
企業概要
Tamir Fushman 1D Global Bond Floating Interest - Mutual Funds
住所
Tamir Fishman Group
Habarzel Street 38
Tel Aviv 69710
Israel
電話番号
-
Webサイト
www.tamirfishman.com