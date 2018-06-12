Tamir Fushman 1D Global Bond
TMF1DFL:IT
96.93
ILs
0.16
0.17%
更新日時 2018/06/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
91.60 - 98.01
1年トータルリターン
4.62%
年初来リターン
4.52%
前日終値
96.77
52週レンジ
91.60 - 98.01
1年トータルリターン
4.51%
年初来リターン
4.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/12/2018)
96.93
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2018)
170.579
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
QZ983322:COR
|796.00
|2.85 百万
|9.45
|
AM201529:COR
|750.00
|2.69 百万
|8.92
|
AM130453:COR
|600.00
|2.15 百万
|7.15
|
AM018020:COR
|550.00
|1.98 百万
|6.58
|
AN288487:COR
|500.00
|1.79 百万
|5.94
|
AM018031:COR
|500.00
|1.77 百万
|5.89
|
FTSL:US
ﾌｧｰｽﾄ･ﾄﾗｽﾄ･ｼﾆｱ･ﾛｰﾝETF
|10.00 千
|1.68 百万
|5.58
|
AM599173:COR
|400.00
|1.39 百万
|4.63
|
QZ999676:COR
|300.00
|1.11 百万
|3.68
|
BKLN:US
ｲﾝﾍﾞｽｺ･ｼﾆｱ･ﾛｰﾝETF
|13.71 千
|1.10 百万
|3.67
企業概要
Tamir Fushman 1D Global Bond Floating Interest - Mutual Funds
住所Tamir Fishman Group
Habarzel Street 38
Tel Aviv 69710
Israel
電話番号-
Webサイトwww.tamirfishman.com