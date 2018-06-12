Tachlit Ttf 4B Global Equity
THT4IMF:IT
115.10
ILs
0.21
0.18%
更新日時 2018/06/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.06 - 115.10
1年トータルリターン
14.42%
年初来リターン
5.50%
前日終値
114.89
52週レンジ
99.06 - 115.10
1年トータルリターン
14.64%
年初来リターン
5.50%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/12/2018)
115.1
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2018)
77.942
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
912828H9:GOV
|5.85 千
|20.90 百万
|32.10
|
912796LU:GOV
|5.02 千
|17.80 百万
|27.34
|
EI186070:COR
|2.06 千
|9.81 百万
|15.07
|
SPEM:US
SPDR S&P新興国市場ETF
|53.33 千
|6.68 百万
|10.25
|
SXXPIEX:GR
iｼｪｱｰｽﾞ ｽﾄｯｸｽ ﾖｰﾛｯﾊﾟ600 DE
|32.34 千
|5.08 百万
|7.80
|
PSGERD2:IT
Psagot Sal Deposit Euro
|6.57 千
|2.73 百万
|4.20
|
TCLERD2:IT
Tachlit Deposit Eur 0Da
|4.15 千
|1.74 百万
|2.67
|
VOO:US
ﾊﾞﾝｶﾞｰﾄﾞS&P500ETF
|459.00
|370.13 千
|0.57
企業概要
Tachlit Ttf 4B Global Equity Index - Mutual Fund
住所Tachlit Trackers
132, Menachem Begin Rd.
Azrieli Center, Square Tower 28-27th
floor
Tel Aviv Israel 67021
電話番号972 (0)3 611 0478 Tel
Webサイトwww.tih.co.il