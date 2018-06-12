Tachlit Ttf 4B Global Equity

THT4IMF:IT
115.10
ILs
0.21
0.18%
更新日時 2018/06/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.06 - 115.10
1年トータルリターン
14.42%
年初来リターン
5.50%
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前日終値
114.89
52週レンジ
99.06 - 115.10
1年トータルリターン
14.64%
年初来リターン
5.50%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/12/2018)
115.1
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2018)
77.942
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
912828H9:GOV
5.85 千 20.90 百万 32.10
912796LU:GOV
5.02 千 17.80 百万 27.34
EI186070:COR
2.06 千 9.81 百万 15.07
SPEM:US
SPDR S&P新興国市場ETF
53.33 千 6.68 百万 10.25
SXXPIEX:GR
iｼｪｱｰｽﾞ ｽﾄｯｸｽ ﾖｰﾛｯﾊﾟ600 DE
32.34 千 5.08 百万 7.80
PSGERD2:IT
Psagot Sal Deposit Euro
6.57 千 2.73 百万 4.20
TCLERD2:IT
Tachlit Deposit Eur 0Da
4.15 千 1.74 百万 2.67
VOO:US
ﾊﾞﾝｶﾞｰﾄﾞS&P500ETF
459.00 370.13 千 0.57
企業概要
Tachlit Ttf 4B Global Equity Index - Mutual Fund
住所
Tachlit Trackers
132, Menachem Begin Rd.
Azrieli Center, Square Tower 28-27th
floor
Tel Aviv Israel 67021
電話番号
972 (0)3 611 0478 Tel
Webサイト
www.tih.co.il