TFMM 4D 600 Europe Stoxx-Mut
TFM4DES:IT
112.65
ILs
0.14
0.12%
更新日時 2018/06/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
101.52 - 115.34
1年トータルリターン
9.60%
年初来リターン
3.69%
前日終値
112.51
52週レンジ
101.52 - 115.34
1年トータルリターン
9.61%
年初来リターン
3.69%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/12/2018)
112.65
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2018)
45.783
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
AL069791:COR
|2.55 千
|10.92 百万
|43.01
|
QZ018846:COR
|2.25 千
|9.61 百万
|37.88
|
EI186070:COR
|1.00 千
|4.85 百万
|19.11
企業概要
TFMM 4D 600 Europe Stoxx - Mutual Fund is an open-end fund incorporated in Israel.
住所Menora Mivtachim Finance
115 Allenby
Tel Aviv 61008
電話番号972-3-7107777
Webサイト
-