TFMM 4A Stoxx Europe 600 For
TFM4ASE:IT
112.10
ILs
0.06
0.05%
更新日時 2018/06/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
102.84 - 114.58
1年トータルリターン
2.93%
年初来リターン
1.96%
前日終値
112.16
52週レンジ
102.84 - 114.58
1年トータルリターン
3.26%
年初来リターン
1.96%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/12/2018)
112.1
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2018)
40.569
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
AL591638:COR
|9.98 千
|9.98 百万
|47.33
|
QZ063623:COR
|8.00 千
|8.00 百万
|37.96
|
QZ728809:COR
|3.10 千
|3.10 百万
|14.71
企業概要
TFMM 4A Stoxx Europe 600 Foreign Currency Hedged - Mutual Fund is an open-end fund incorporated in Israel.
住所Menora Mivtachim Finance
115 Allenby
Tel Aviv 61008
電話番号972-3-7107777
Webサイト
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