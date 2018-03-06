ﾄｩｴﾝﾃｨﾌｫｰ･ｲﾝｶﾑ･ﾌｧﾝﾄﾞ
TFIFL:S2
UBS MTF
117.25
GBp
0.00
0.00%
更新日時 2018/03/06
前日終値
117.25
52週レンジ
115.50 - 121.00
出来高
3,000
前日終値
117.25
52週レンジ
115.50 - 121.00
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (GBP) ( -)
-
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
DOUGLAS CHARLESTON "DOUG"
直近配当額 ( 01/18/2018)
1.5
直近配当利回り（税込）
5.12%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
トゥエンティフォー・インカム・ファンド（TwentyFour Income Fund Ltd）はガーンジー籍のクローズドエンド型投資信託。英国と欧州の資産担保証券で構成される分散型ポートフォリオを主な投資対象とし、良好なリスク調整リターンの提供を目指す。
住所Registered Office
Trafalgar Court, Les Banques
St Peter Port
Guernsey GY1 3QL
Channel Islands
電話番号+44-20-7015-8900
Webサイトwww.twentyfouram.com