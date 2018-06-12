Tachlit TTF 0A Pool Tel Bond
TCT0APO:IT
95.48
ILs
0.06
0.06%
更新日時 2018/06/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
95.20 - 100.48
1年トータルリターン
-4.59%
年初来リターン
-2.89%
前日終値
95.54
52週レンジ
95.20 - 100.48
1年トータルリターン
-4.10%
年初来リターン
-2.89%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/12/2018)
95.48
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2018)
3.841
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
912828R3:GOV
|700.00
|2.37 百万
|16.18
|
EH739553:COR
|600.00
|2.30 百万
|15.65
|
SDIG:LN
iｼｪｱｰｽﾞ米ﾄﾞﾙ建短期社債UCITS
|3.65 千
|1.32 百万
|8.99
|
EI759162:COR
|220.00
|871.59 千
|5.94
|
EH819933:COR
|200.00
|808.29 千
|5.51
|
EI222835:COR
|200.00
|771.54 千
|5.26
|
EG410280:COR
|200.00
|763.12 千
|5.20
|
EK363564:COR
|703.54
|747.16 千
|5.09
|
EJ556479:COR
|200.00
|743.03 千
|5.06
|
EI122329:COR
|163.00
|623.92 千
|4.25
企業概要
Tachlit TTF 0A Pool Tel Bond
住所Tachlit Trackers
132, Menachem Begin Rd.
Azrieli Center, Square Tower 28-27th
floor
Tel Aviv Israel 67021
電話番号972 (0)3 611 0478 Tel
Webサイトwww.tih.co.il