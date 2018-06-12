Tachlit TTF 0A Pool Tel Bond

TCT0APO:IT
95.48
ILs
0.06
0.06%
更新日時 2018/06/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
95.20 - 100.48
1年トータルリターン
-4.59%
年初来リターン
-2.89%
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前日終値
95.54
52週レンジ
95.20 - 100.48
1年トータルリターン
-4.10%
年初来リターン
-2.89%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/12/2018)
95.48
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2018)
3.841
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
912828R3:GOV
700.00 2.37 百万 16.18
EH739553:COR
600.00 2.30 百万 15.65
SDIG:LN
iｼｪｱｰｽﾞ米ﾄﾞﾙ建短期社債UCITS
3.65 千 1.32 百万 8.99
EI759162:COR
220.00 871.59 千 5.94
EH819933:COR
200.00 808.29 千 5.51
EI222835:COR
200.00 771.54 千 5.26
EG410280:COR
200.00 763.12 千 5.20
EK363564:COR
703.54 747.16 千 5.09
EJ556479:COR
200.00 743.03 千 5.06
EI122329:COR
163.00 623.92 千 4.25
企業概要
Tachlit TTF 0A Pool Tel Bond
住所
Tachlit Trackers
132, Menachem Begin Rd.
Azrieli Center, Square Tower 28-27th
floor
Tel Aviv Israel 67021
電話番号
972 (0)3 611 0478 Tel
Webサイト
www.tih.co.il