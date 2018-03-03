ﾂｲﾝﾋﾞｭｯﾄ･ｴﾅｼﾞｰ
TBTEF:US
OTC US
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USD
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更新日時 2018/03/03
出来高
171
前日終値
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52週レンジ
0.00 - 0.01
出来高
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52週レンジ
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年初来リターン
9,900.00%
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (CAD) (TTM)
-
時価総額 (USD)
-
発行済株式数
-
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
-
直近配当利回り（税込）
-
セクター
エネルギー
業種
Oil, Gas & Coal
産業サブグループ
Exploration & Production
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企業概要
ツインビュット・エナジー（Twin Butte Energy Ltd.）は石油と天然ガス会社。石油と天然ガスの探査・開発を手掛ける。現在カナダ・アルバートの油田権益を保有する。
住所396 11th Avenue SW
Suite 410
Calgary, AB T2R 0C5
Canada
電話番号1-403-215-2045
Webサイトwww.twinbutteenergy.com