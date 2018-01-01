ﾌﾞｷｯﾄ･ｱｻﾑ
TBNGY:US
OTC US
USD
出来高
0
前日終値
5.16
出来高
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前日終値
5.16
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (IDR) (TTM)
-
時価総額 (USD)
-
発行済株式数 (百万)
460.826
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
-
直近配当利回り（税込）
2.08%
セクター
エネルギー
業種
Oil, Gas & Coal
産業サブグループ
Coal Operations
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企業概要
ブキット･アサム（PT Bukit Asam Tbk）は炭鉱会社。石炭の調査、探鉱、採鉱、生産、輸送、および販売を手掛ける。インドネシアで事業を展開。
住所Jalan Parigi No 1, Tanjung Eni
Sumatera Selatan
Sumatra, 31716
Indonesia
電話番号62-734-451-096
Webサイトwww.ptba.co.id