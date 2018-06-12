Tandem 1D Global Bonds Denom
TANGLBD:IT
118.36
USd
0.03
0.03%
更新日時 2018/06/12
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
117.72 - 120.95
1年トータルリターン
-0.80%
年初来リターン
-2.02%
前日終値
118.33
52週レンジ
117.72 - 120.95
1年トータルリターン
-0.29%
年初来リターン
-2.02%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/12/2018)
118.36
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2018)
13.406
設定日
05/25/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
CSPX:LN
iｼｪｱｰｽﾞ ｺｱS&P 500 UCITS ETF
|791.00
|729.35 千
|5.40
|
EMDD:LN
SPDRﾌﾞﾙｰﾑﾊﾞｰｸﾞﾊﾞｰｸﾚｲｽﾞ新興国
|2.69 千
|717.77 千
|5.32
|
SNLN:US
ﾊｲﾗﾝﾄﾞ/iBoxxｼﾆｱ･ﾛｰﾝETF
|11.15 千
|711.10 千
|5.27
|
SRLN:US
SPDRﾌﾞﾗｯｸｽﾄｰﾝ/GSOｼﾆｱﾛｰﾝETF
|4.30 千
|710.53 千
|5.27
|
BKLN:US
ｲﾝﾍﾞｽｺ･ｼﾆｱ･ﾛｰﾝETF
|8.81 千
|709.40 千
|5.26
|
FTSL:US
ﾌｧｰｽﾄ･ﾄﾗｽﾄ･ｼﾆｱ･ﾛｰﾝETF
|4.22 千
|708.09 千
|5.25
|
IUAG:LN
iｼｪｱｰｽﾞ米国総合債券UCITS ETF
|1.95 千
|693.40 千
|5.14
|
AGGY:US
WisdomTree Barclays Yield En
|4.01 千
|686.52 千
|5.09
|
LEMB:US
iｼｪｱｰｽﾞJPﾓﾙｶﾞﾝ新興国現地通貨
|3.82 千
|661.39 千
|4.90
|
BOND:US
ﾋﾟﾑｺ･ｱｸﾃｨﾌﾞ･ﾎﾞﾝﾄﾞETF
|1.72 千
|623.70 千
|4.62
企業概要
Tandem 1D Global Bonds Denominated in Dollar Fund is an open-end fund of funds incorporated in Israel.
住所Diamond Exchange District
Shap Tower 19 Toval 19 St
Ramat Gan 52522
Israel
電話番号972-3-6114626
Webサイト
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