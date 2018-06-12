Tandem 1D Global Bonds Denom

TANGLBD:IT
118.36
USd
0.03
0.03%
更新日時 2018/06/12
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
117.72 - 120.95
1年トータルリターン
-0.80%
年初来リターン
-2.02%
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前日終値
118.33
52週レンジ
117.72 - 120.95
1年トータルリターン
-0.29%
年初来リターン
-2.02%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/12/2018)
118.36
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2018)
13.406
設定日
05/25/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
CSPX:LN
iｼｪｱｰｽﾞ ｺｱS&P 500 UCITS ETF
791.00 729.35 千 5.40
EMDD:LN
SPDRﾌﾞﾙｰﾑﾊﾞｰｸﾞﾊﾞｰｸﾚｲｽﾞ新興国
2.69 千 717.77 千 5.32
SNLN:US
ﾊｲﾗﾝﾄﾞ/iBoxxｼﾆｱ･ﾛｰﾝETF
11.15 千 711.10 千 5.27
SRLN:US
SPDRﾌﾞﾗｯｸｽﾄｰﾝ/GSOｼﾆｱﾛｰﾝETF
4.30 千 710.53 千 5.27
BKLN:US
ｲﾝﾍﾞｽｺ･ｼﾆｱ･ﾛｰﾝETF
8.81 千 709.40 千 5.26
FTSL:US
ﾌｧｰｽﾄ･ﾄﾗｽﾄ･ｼﾆｱ･ﾛｰﾝETF
4.22 千 708.09 千 5.25
IUAG:LN
iｼｪｱｰｽﾞ米国総合債券UCITS ETF
1.95 千 693.40 千 5.14
AGGY:US
WisdomTree Barclays Yield En
4.01 千 686.52 千 5.09
LEMB:US
iｼｪｱｰｽﾞJPﾓﾙｶﾞﾝ新興国現地通貨
3.82 千 661.39 千 4.90
BOND:US
ﾋﾟﾑｺ･ｱｸﾃｨﾌﾞ･ﾎﾞﾝﾄﾞETF
1.72 千 623.70 千 4.62
企業概要
Tandem 1D Global Bonds Denominated in Dollar Fund is an open-end fund of funds incorporated in Israel.
住所
Diamond Exchange District
Shap Tower 19 Toval 19 St
Ramat Gan 52522
Israel
電話番号
972-3-6114626
Webサイト
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