Invesco Solar ETF
TAN*:MM
Mexico SE
474.20
MXN
0.00
0.00%
更新日時 2018/06/12
出来高
206
前日終値
474.20
52週レンジ
357.55 - 507.00
出来高
206
前日終値
474.20
52週レンジ
357.55 - 507.00
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 06/13/2018)
378.410
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
0.70%
3ヶ月トータルリターン
-4.40%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
RUN:US
ｻﾝﾗﾝ
|2.47 百万
|34.53 百万
|9.14
|
SLR:SM
ｿﾗﾘｱ･ｴﾈﾙﾋｱ･ｲ･ﾒﾃﾞｨｵ･ｱﾝﾋﾞｴﾝﾃ
|3.56 百万
|24.82 百万
|6.57
|
SEDG:US
ｿｰﾗｰｴｯｼﾞﾃｸﾉﾛｼﾞｰ
|469.23 千
|24.19 百万
|6.40
|
FSLR:US
ファーストソーラー
|445.41 千
|23.47 百万
|6.21
|
ENPH:US
ｴﾝﾌｪｰｽﾞ･ｴﾅｼﾞｰ
|3.92 百万
|23.47 百万
|6.21
|
SSO:NO
ｽｶﾃｯｸ･ｿｰﾗｰ
|3.03 百万
|23.47 百万
|6.21
|
SPWR:US
サンパワー
|2.27 百万
|18.09 百万
|4.79
|
968:HK
信義光能[ｼﾝｲｰ･ｿｰﾗｰ]
|57.11 百万
|17.97 百万
|4.76
|
AY:US
ｱﾄﾗﾝﾃｨｶ･ｲｰﾙﾄﾞ
|889.64 千
|17.97 百万
|4.76
|
HASI:US
ﾊﾉﾝｱｰﾑｽﾄﾛﾝｸﾞｻｽﾃｲﾅﾌﾞﾙｲﾝﾌﾗ
|929.41 千
|16.92 百万
|4.48
企業概要
PowerShare Solar Portfolio ETF is an exchange-traded fund incorporated in the USA. The fund seeks investment results that correspond to the price and yield of the MAC Global Solar Energy Index.
住所Invesco PowerShares Capital Mgmt LLC
3500 Lacey Road
Suite 700
Downers Grove, IL 60515
USA
電話番号1-800-983-0903
Webサイトinvesco.com/etfs