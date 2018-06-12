Tamir Fishman International
TAFINTB:IT
98.34
ILs
0.16
0.16%
更新日時 2018/06/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
93.93 - 99.75
1年トータルリターン
1.17%
年初来リターン
2.45%
前日終値
98.18
52週レンジ
93.93 - 99.75
1年トータルリターン
1.18%
年初来リターン
2.45%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/12/2018)
98.34
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2018)
50.673
設定日
08/11/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
1.44%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
EK623718:COR
|1.25 千
|4.40 百万
|10.05
|
HYLS:US
ﾌｧｰｽﾄ･ﾄﾗｽﾄ･ｴｸｽﾁｪﾝｼﾞ-ﾄﾚｰﾃﾞｨｯﾄ
|25.18 千
|4.21 百万
|9.63
|
FTSL:US
ﾌｧｰｽﾄ･ﾄﾗｽﾄ･ｼﾆｱ･ﾛｰﾝETF
|21.50 千
|3.61 百万
|8.25
|
LW928076:COR
|1.00 千
|3.56 百万
|8.15
|
MINT:LN
ﾋﾟﾑｺ･米ﾄﾞﾙ･ｼｮｰﾄ･ﾏﾁｭﾘﾃｨ･ｿｰｽUC
|10.00 千
|3.54 百万
|8.09
|
STHY:LN
ﾋﾟﾑｺ短期ﾊｲｲｰﾙﾄﾞ債ｲﾝﾃﾞｯｸｽETF
|10.01 千
|3.53 百万
|8.08
|
EMB:US
iｼｪｱｰｽﾞJPﾓﾙｶﾞﾝ･米ﾄﾞﾙ建てｴﾏｰｼ
|7.00 千
|2.75 百万
|6.28
|
PCY:US
ｲﾝﾍﾞｽｺ新興国市場ｿﾌﾞﾘﾝ債ﾎﾟｰﾄ
|24.49 千
|2.41 百万
|5.51
|
EK038906:COR
|521.00
|1.83 百万
|4.18
|
AN263666:COR
|500.00
|1.77 百万
|4.05
企業概要
Tamir Fishman International Bonds is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve returns in excess of the U.S. Dollar Exchange Rate The fund primarily invests in fixed income securities.
住所Tamir Fishman Group
Habarzel Street 38
Tel Aviv 69710
Israel
電話番号-
Webサイトwww.tamirfishman.com