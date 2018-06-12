Tachlit Ttf 4D Dow Jones Ind

TACTTGE:IT
121.66
ILs
0.04
0.03%
更新日時 2018/06/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
98.92 - 121.66
年初来リターン
5.49%
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前日終値
121.62
52週レンジ
98.92 - 121.66
年初来リターン
5.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/12/2018)
121.66
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2018)
4.526
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
EH739553:COR
305.00 1.12 百万 26.14
912828RH:GOV
260.50 910.24 千 21.26
912828Q5:GOV
210.00 724.23 千 16.92
912796MB:GOV
208.50 723.91 千 16.91
912828UZ:GOV
185.50 646.82 千 15.11
912796LS:GOV
23.50 81.80 千 1.91
DIA:US
SPDRﾀﾞｳ･ｼﾞｮｰﾝｽﾞ工業株平均ETF
86.00 74.99 千 1.75
HINDU64:IT
Harel Sal DowJones
1.00 97.00 0.00
PSGT135:IT
Psagot Sal DJ Industrial Ave
1.00 97.44 0.00
KSMDJIA:IT
KSM DJ Industrial Average PR
1.00 87.23 0.00