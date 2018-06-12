Tachlit Ttf 4D Dow Jones Ind
TACTTGE:IT
121.66
ILs
0.04
0.03%
更新日時 2018/06/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
98.92 - 121.66
年初来リターン
5.49%
前日終値
121.62
52週レンジ
98.92 - 121.66
年初来リターン
5.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/12/2018)
121.66
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2018)
4.526
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
EH739553:COR
|305.00
|1.12 百万
|26.14
|
912828RH:GOV
|260.50
|910.24 千
|21.26
|
912828Q5:GOV
|210.00
|724.23 千
|16.92
|
912796MB:GOV
|208.50
|723.91 千
|16.91
|
912828UZ:GOV
|185.50
|646.82 千
|15.11
|
912796LS:GOV
|23.50
|81.80 千
|1.91
|
DIA:US
SPDRﾀﾞｳ･ｼﾞｮｰﾝｽﾞ工業株平均ETF
|86.00
|74.99 千
|1.75
|
HINDU64:IT
Harel Sal DowJones
|1.00
|97.00
|0.00
|
PSGT135:IT
Psagot Sal DJ Industrial Ave
|1.00
|97.44
|0.00
|
KSMDJIA:IT
KSM DJ Industrial Average PR
|1.00
|87.23
|0.00