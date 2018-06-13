ｼﾝｺﾅ
SYNCL:S2
UBS MTF
227.50
GBp
0.00
0.00%
更新日時 2018/06/13
前日終値
227.50
52週レンジ
152.30 - 233.75
出来高
7,832
前日終値
227.50
52週レンジ
152.30 - 233.75
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 GBP) ( 03/31/2014)
465.010
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
JEREMY JOHN TIGUE / CHRISTOPHER J HOLLOWOOD "CHRIS
直近配当額 ( 06/21/2018)
2.3
直近配当利回り（税込）
1.01%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
12.07%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
シンコナ（Syncona Limited）はクローズドエンド型投資会社。ロングオンリーのオルタ ナティブ投資ファンドおよびライフサイエンス関連企業に分散投資し、長期的な値上がり益の獲得を目指す。
住所BACIT Ltd
Trafalgar Court
Les Banques
Saint Peter Port GY1 3QL
Guernsey, Channel Islands
電話番号44-20-8639-3399
Webサイト
-