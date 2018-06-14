iShares MSCI EM SRI UCITS ET
SUSMZ:IX
Cboe CXE EU
7.0730
USD
0.0000
0.00%
更新日時 2018/06/14
出来高
0
前日終値
7.0730
52週レンジ
7.0730 - 7.0730
出来高
0
前日終値
7.0730
52週レンジ
7.0730 - 7.0730
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 06/13/2018)
149.841
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
0.35%
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
2330:TT
台湾積体電路製造 [TSMC/台湾ｾ
|3.17 百万
|24.56 百万
|16.27
|
HDFC:IN
ＨＤＦＣ
|203.63 千
|5.67 百万
|3.76
|
INFO:IN
ｲﾝﾌｫｼｽ
|225.09 千
|4.20 百万
|2.78
|
BBDC4:BZ
ﾌﾞﾗﾃﾞｽｺ銀行
|432.83 千
|3.09 百万
|2.05
|
TCS:IN
ﾀﾀ･ｺﾝｻﾙﾀﾝｼｰ･ｻｰﾋﾞｼｽﾞ
|117.69 千
|3.04 百万
|2.02
|
105560:KS
KBﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
|51.17 千
|2.69 百万
|1.78
|
SBK:SJ
ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ･ﾊﾞﾝｸ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
|166.88 千
|2.67 百万
|1.77
|
055550:KS
新韓金融グループ
|54.39 千
|2.40 百万
|1.59
|
PBK:MK
ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ･ﾊﾞﾝｸ
|370.60 千
|2.31 百万
|1.53
|
FEMSAUBD:MM
ﾌｫﾒﾝﾄ･ｴｺﾉﾐｺ･ﾒﾋｶｰﾉ
|250.56 千
|2.07 百万
|1.37
企業概要
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Acc) is an exchange-traded fund incorporated in Ireland. The Fund tracks the MSCI Emerging Markets SRI index, designed to capture companies which are best in class in terms of managing their environmental, social, and governance (ESG) risks and opportunities.
住所BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号+44-20-7668-8007 Tel
Webサイトwww.iShares.com