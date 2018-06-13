Sun Life Schroder Global Mid
SUNSUGB:CN
16.18
CAD
0.07
0.41%
更新日時 2018/06/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.12 - 16.25
前日終値
16.25
52週レンジ
15.12 - 16.25
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/13/2018)
16.1824
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
5.520
設定日
02/09/2018
直近配当額 ( 05/31/2018)
0.0625
直近配当利回り（税込）
0.39%
ファンドマネージャ
SANDY MCINTYRE / AUBREY HEARN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
AAP:US
アドバンス･オート･パーツ
|28.74 千
|4.22 百万
|1.30
|
WDSC:LN
SPDR MSCI世界小型株UCITS ETF
|40.67 千
|3.84 百万
|1.18
|
KAR:US
KARｵｰｸｼｮﾝ･ｻｰﾋﾞｽ
|49.33 千
|3.29 百万
|1.01
|
ARMK:US
ｱﾗﾏｰｸ
|68.43 千
|3.28 百万
|1.01
|
XRS2:GR
Xﾄﾗｯｶｰｽﾞ･ﾗｯｾﾙ2000 UCITS ETF
|11.37 千
|3.13 百万
|0.97
|
UBI:FP
ﾕｰﾋﾞｰｱｲｿﾌﾄ･ｴﾝﾀｰﾃｲﾝﾒﾝﾄ
|23.56 千
|2.89 百万
|0.89
|
HXL:US
ヘクセル
|32.74 千
|2.79 百万
|0.86
|
FBHS:US
ﾌｫｰﾁｭﾝ･ﾌﾞﾗﾝｽﾞ･ﾎｰﾑ&ｾｷｭﾘﾃｨ
|37.40 千
|2.62 百万
|0.81
|
WAL:US
ｳｪｽﾀﾝ･ｱﾗｲｱﾝｽ･ﾊﾞﾝｺｰﾌﾟ
|32.74 千
|2.48 百万
|0.76
|
CSL:US
ｶｰﾗｲﾙ
|17.17 千
|2.37 百万
|0.73
企業概要
Sun Life Schroder Global Mid Cap Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's investment objective seeks to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests directly in a diversified portfolio of medium capitalization global companies or indirectly by investing in mutual funds that invest in such securities.
住所SUN Life Global Investments Canada
150 King St West
Toronto ON M5H 1J9
Canada
電話番号1-877-335-1167
Webサイト
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