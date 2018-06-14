企業概要

ステレオタクシス（Stereotaxis Inc.）は医療機器メーカー。冠動脈疾患および不整脈治療用カテーテル室で使用される心臓疾患用先端機器制御システムの設計・製造・販売に従事する。同社のStereotaxis Systemを米国および欧州で販売。