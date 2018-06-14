ｽﾃﾚｵﾀｸｼｽ
STXS:US
OTC US
0.75
USD
0.02
2.00%
更新日時 2018/06/14
始値
0.75
安値 - 高値 レンジ（日）
0.71 - 0.75
出来高
7,454
前日終値
0.77
52週レンジ
0.51 - 1.10
1年トータルリターン
29.26%
始値
0.75
安値 - 高値 レンジ（日）
0.71 - 0.75
出来高
7,454
前日終値
0.77
52週レンジ
0.51 - 1.10
1年トータルリターン
29.26%
年初来リターン
-6.29%
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (USD) (TTM)
-0.35
時価総額 (百万 USD)
44.177
発行済株式数 (百万)
58.927
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
0.58
直近配当利回り（税込）
-
セクター
Health Care
業種
Medical Equipment & Devices
産業サブグループ
Medical Equipment
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企業概要
ステレオタクシス（Stereotaxis Inc.）は医療機器メーカー。冠動脈疾患および不整脈治療用カテーテル室で使用される心臓疾患用先端機器制御システムの設計・製造・販売に従事する。同社のStereotaxis Systemを米国および欧州で販売。
住所4320 Forest Park Avenue
Suite 100
Saint Louis, MO 63108
United States
電話番号1-314-678-6100
Webサイトwww.stereotaxis.com