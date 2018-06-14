ｼｭﾀｲﾝﾎﾌ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ

STHHF:US
OTC US
0.13
USD
0.02
13.64%
更新日時 2018/06/14
始値
0.13
安値 - 高値 レンジ（日）
0.13 - 0.13
出来高
54,070
前日終値
0.11
52週レンジ
0.10 - 0.87
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始値
0.13
安値 - 高値 レンジ（日）
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出来高
54,070
前日終値
0.11
52週レンジ
0.10 - 0.87
年初来リターン
-58.33%
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (EUR) (TTM)
-
時価総額 (百万 USD)
538.716
発行済株式数 (十億)
4.310
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
-
直近配当利回り（税込）
-
セクター
Consumer Discretionary
業種
Retail - Discretionary
産業サブグループ
Home Products Stores

会社関連ニュース

プレスリリース・レポート

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企業概要
シュタインホフ･インターナショナル･ホールディングス（Steinhoff International Holdings N.V.）は持株会社。子会社を通じて、ベッド、ソファ、椅子、テーブルなどの家具 ・家財を販売する。世界で製品を販売。
住所
Block D, De Wagenweg Office Pa
Stellentia Road
Stellenbosch, 7600
South Africa
電話番号
27-21-808-0700
Webサイト
www.steinhoffinternational.com

役員

取締役

  • Heather Joan Sonn
    Interim Chairman Mgmt Brd
  • Daniel Maree Van Der Merwe "Danie"
    Interim CEO/COO
  • Alexandre Nodale
    Deputy CEO
  • Richard Heis
    Chief Restructuring Officer
  • Mariza Nel
    Dir:Corporate Service/IR
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