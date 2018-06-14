ﾋﾟﾑｺ短期ﾊｲｲｰﾙﾄﾞ債ｲﾝﾃﾞｯｸｽETF
STHCZ:IX
Cboe CXE EU
106.260
CHF
0.000
0.00%
更新日時 2018/06/14
出来高
0
前日終値
106.260
52週レンジ
106.260 - 106.260
出来高
0
前日終値
106.260
52週レンジ
106.260 - 106.260
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 USD) ( 06/13/2018)
1.403
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
ANDREW R JESSOP
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
0.60%
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
FVU8:COM
|819.00
|92.59 百万
|6.31
|
EI765707:COR
|11.56 千
|12.10 百万
|0.83
|
AL293465:COR
|10.71 千
|11.97 百万
|0.82
|
EJ053001:COR
|11.71 千
|11.68 百万
|0.80
|
EK239108:COR
|11.81 千
|11.61 百万
|0.79
|
EK239126:COR
|10.66 千
|10.81 百万
|0.74
|
LW158489:COR
|9.91 千
|10.04 百万
|0.68
|
EK553852:COR
|9.16 千
|9.62 百万
|0.66
|
EJ776389:COR
|9.32 千
|9.56 百万
|0.65
|
EJ359014:COR
|9.86 千
|9.51 百万
|0.65
企業概要
ピムコ・ショートターム・ハイイールド・コーポレーション・ボンド・インデックス・ソースUCITS ETF（PIMCO Short-Term High Yield Corp Bond Index Source UCITS ETF） は、アイルランド籍の、準拠取引所上場ファンド。ファンドの目的は、バンクオブアメリカ・メリルリンチ 0-5 年米国ハイイールド債制約の指数のパフォーマンスを目指すこと だ。
住所Registered Office:
Styne House
Upper Hatch Street
Dublin 2
Ireland
電話番号+44-20-3370-1100
Webサイトwww.sourceETF.com