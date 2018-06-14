ﾋﾟﾑｺ短期ﾊｲｲｰﾙﾄﾞ債ｲﾝﾃﾞｯｸｽETF

STHCZ:EB
Cboe BXE EU
106.260
CHF
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0.00%
更新日時 2018/06/14
出来高
0
前日終値
106.260
52週レンジ
106.260 - 106.260
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基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 USD) ( 06/13/2018)
1.403
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
ANDREW R JESSOP
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
0.60%
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
FVU8:COM
819.00 92.59 百万 6.31
EI765707:COR
11.56 千 12.10 百万 0.83
AL293465:COR
10.71 千 11.97 百万 0.82
EJ053001:COR
11.71 千 11.68 百万 0.80
EK239108:COR
11.81 千 11.61 百万 0.79
EK239126:COR
10.66 千 10.81 百万 0.74
LW158489:COR
9.91 千 10.04 百万 0.68
EK553852:COR
9.16 千 9.62 百万 0.66
EJ776389:COR
9.32 千 9.56 百万 0.65
EJ359014:COR
9.86 千 9.51 百万 0.65
企業概要
ピムコ・ショートターム・ハイイールド・コーポレーション・ボンド・インデックス・ソースUCITS ETF（PIMCO Short-Term High Yield Corp Bond Index Source UCITS ETF） は、アイルランド籍の、準拠取引所上場ファンド。ファンドの目的は、バンクオブアメリカ・メリルリンチ 0-5 年米国ハイイールド債制約の指数のパフォーマンスを目指すこと だ。
住所
Registered Office:
Styne House
Upper Hatch Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
+44-20-3370-1100
Webサイト
www.sourceETF.com