SPDR DJｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ不動産UCITSETF
SSGGF:US
OTC US
34.31
USD
0.00
0.00%
更新日時 2018/03/07
出来高
1,100
前日終値
34.31
52週レンジ
34.31 - 34.70
出来高
1,100
前日終値
34.31
52週レンジ
34.31 - 34.70
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 03/09/2018)
146.529
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 03/19/2018)
0.2169
直近配当利回り（税込）
2.53%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
SPG:US
ｻｲﾓﾝ･ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨｰ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
|42.22 千
|6.61 百万
|4.52
|
PLD:US
ﾌﾟﾛﾛｼﾞｽ
|72.39 千
|4.61 百万
|3.15
|
PSA:US
ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ･ｽﾄﾚｰｼﾞ
|20.40 千
|4.08 百万
|2.79
|
UL:NA
ｳﾆﾍﾞｲﾙ･ﾛﾀﾞﾑｺ
|13.52 千
|3.18 百万
|2.17
|
8801:JP
三井不動産
|135.08 千
|3.14 百万
|2.14
|
AVB:US
ｱﾊﾞﾛﾝﾍﾞｲ･ｺﾐｭﾆﾃｨｰｽﾞ
|18.76 千
|3.03 百万
|2.07
|
EQR:US
ｴｸｲﾃｨ･ﾚｼﾞﾃﾞﾝｼｬﾙ
|50.03 千
|2.98 百万
|2.03
|
DLR:US
ﾃﾞｼﾞﾀﾙ･ﾘｱﾙﾃｨｰ･ﾄﾗｽﾄ
|28.01 千
|2.89 百万
|1.97
|
WELL:US
ウェルタワー
|50.43 千
|2.70 百万
|1.85
|
BXP:US
ボストン･プロパティーズ
|21.06 千
|2.60 百万
|1.78
企業概要
SPDRダウ・ジョーンズ・グローバル不動産UCITS ETF（SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF）は、アイルランド籍の、オープンエンド型でUCITS IV適格の現物担保付ETF（上 場投資信託）。グローバル不動産債券市場のパフォーマンスに連動する投資成果を目指 す。
住所SSGA SPDR ETFS Europe Plc
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号+44-20-3395-6888
Webサイトwww.spdrseurope.com