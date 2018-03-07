企業概要

SPDRダウ・ジョーンズ・グローバル不動産UCITS ETF（SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF）は、アイルランド籍の、オープンエンド型でUCITS IV適格の現物担保付ETF（上 場投資信託）。グローバル不動産債券市場のパフォーマンスに連動する投資成果を目指 す。