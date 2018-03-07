SPDR DJｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ不動産UCITSETF

SSGGF:US
OTC US
34.31
USD
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更新日時 2018/03/07
出来高
1,100
前日終値
34.31
52週レンジ
34.31 - 34.70
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出来高
1,100
前日終値
34.31
52週レンジ
34.31 - 34.70
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 03/09/2018)
146.529
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 03/19/2018)
0.2169
直近配当利回り（税込）
2.53%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
SPG:US
ｻｲﾓﾝ･ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨｰ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
42.22 千 6.61 百万 4.52
PLD:US
ﾌﾟﾛﾛｼﾞｽ
72.39 千 4.61 百万 3.15
PSA:US
ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ･ｽﾄﾚｰｼﾞ
20.40 千 4.08 百万 2.79
UL:NA
ｳﾆﾍﾞｲﾙ･ﾛﾀﾞﾑｺ
13.52 千 3.18 百万 2.17
8801:JP
三井不動産
135.08 千 3.14 百万 2.14
AVB:US
ｱﾊﾞﾛﾝﾍﾞｲ･ｺﾐｭﾆﾃｨｰｽﾞ
18.76 千 3.03 百万 2.07
EQR:US
ｴｸｲﾃｨ･ﾚｼﾞﾃﾞﾝｼｬﾙ
50.03 千 2.98 百万 2.03
DLR:US
ﾃﾞｼﾞﾀﾙ･ﾘｱﾙﾃｨｰ･ﾄﾗｽﾄ
28.01 千 2.89 百万 1.97
WELL:US
ウェルタワー
50.43 千 2.70 百万 1.85
BXP:US
ボストン･プロパティーズ
21.06 千 2.60 百万 1.78
企業概要
SPDRダウ・ジョーンズ・グローバル不動産UCITS ETF（SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF）は、アイルランド籍の、オープンエンド型でUCITS IV適格の現物担保付ETF（上 場投資信託）。グローバル不動産債券市場のパフォーマンスに連動する投資成果を目指 す。
住所
SSGA SPDR ETFS Europe Plc
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
+44-20-3395-6888
Webサイト
www.spdrseurope.com