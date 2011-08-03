ﾊﾟﾜｰｼｪｱｰｽﾞS&P500ｸｵﾘﾃｨ･ﾎﾟｰﾄﾌｫ

SPHQ*:MM
Mexico
の価格がありません SPHQ*:MM
MXN
出来高
0
前日終値
547.00
52週レンジ
547.00 - 561.60
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
出来高
0
前日終値
547.00
52週レンジ
547.00 - 561.60
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 USD) ( 03/09/2018)
1.409
設定日
03/08/2011
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
PETER HUBBARD / MICHAEL JEANETTE
直近配当額 ( 12/18/2017)
0.16177
直近配当利回り（税込）
2.25%
経費率
0.50%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
V:US
ﾋﾞｻﾞ
606.52 千 75.52 百万 5.36
BA:US
ﾎﾞｰｲﾝｸﾞ
196.96 千 69.83 百万 4.96
MA:US
ﾏｽﾀｰｶｰﾄﾞ
380.19 千 69.67 百万 4.95
JNJ:US
ｼﾞｮﾝｿﾝ･ｴﾝﾄﾞ･ｼﾞｮﾝｿﾝ(J&J)
478.38 千 64.01 百万 4.55
PG:US
ﾌﾟﾛｸﾀｰ･ｱﾝﾄﾞ･ｷﾞｬﾝﾌﾞﾙ(P&G)
739.49 千 59.37 百万 4.22
MMM:US
3M
225.78 千 54.49 百万 3.87
GE:US
ｾﾞﾈﾗﾙ･ｴﾚｸﾄﾘｯｸ(GE)
2.82 百万 42.07 百万 2.99
TXN:US
ﾃｷｻｽ･ｲﾝｽﾂﾙﾒﾝﾂ
376.36 千 41.98 百万 2.98
QCOM:US
ｸｱﾙｺﾑ
629.60 千 39.68 百万 2.82
WMT:US
ｳｫﾙﾏｰﾄ
442.60 千 39.27 百万 2.79
企業概要
パワーシェアーズS&P500クオリティ・ポートフォリオ（PowerShares S&P 500 Quality Portfolio）は、米国籍のETF（上場投資信託）。S&P 500 Quality指数に連動する投資成果 を目指す。指数は、自己資本利益率・未払費用比率・財務レバレッジを基にした最高品質のスコアを提示する、S&P 500指数の構成銘柄に対するエクスポージャーを提供する。
住所
Invesco PowerShares Capital Mgmt LLC
3500 Lacey Road
Suite 700
Downers Grove, IL 60515
USA
電話番号
1-800-983-0903
Webサイト
www.powershares.com