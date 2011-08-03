ﾊﾟﾜｰｼｪｱｰｽﾞS&P500ｸｵﾘﾃｨ･ﾎﾟｰﾄﾌｫ
SPHQ*:MM
Mexico
MXN
出来高
0
前日終値
547.00
52週レンジ
547.00 - 561.60
出来高
0
前日終値
547.00
52週レンジ
547.00 - 561.60
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 USD) ( 03/09/2018)
1.409
設定日
03/08/2011
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
PETER HUBBARD / MICHAEL JEANETTE
直近配当額 ( 12/18/2017)
0.16177
直近配当利回り（税込）
2.25%
経費率
0.50%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
V:US
ﾋﾞｻﾞ
|606.52 千
|75.52 百万
|5.36
|
BA:US
ﾎﾞｰｲﾝｸﾞ
|196.96 千
|69.83 百万
|4.96
|
MA:US
ﾏｽﾀｰｶｰﾄﾞ
|380.19 千
|69.67 百万
|4.95
|
JNJ:US
ｼﾞｮﾝｿﾝ･ｴﾝﾄﾞ･ｼﾞｮﾝｿﾝ(J&J)
|478.38 千
|64.01 百万
|4.55
|
PG:US
ﾌﾟﾛｸﾀｰ･ｱﾝﾄﾞ･ｷﾞｬﾝﾌﾞﾙ(P&G)
|739.49 千
|59.37 百万
|4.22
|
MMM:US
3M
|225.78 千
|54.49 百万
|3.87
|
GE:US
ｾﾞﾈﾗﾙ･ｴﾚｸﾄﾘｯｸ(GE)
|2.82 百万
|42.07 百万
|2.99
|
TXN:US
ﾃｷｻｽ･ｲﾝｽﾂﾙﾒﾝﾂ
|376.36 千
|41.98 百万
|2.98
|
QCOM:US
ｸｱﾙｺﾑ
|629.60 千
|39.68 百万
|2.82
|
WMT:US
ｳｫﾙﾏｰﾄ
|442.60 千
|39.27 百万
|2.79
企業概要
パワーシェアーズS&P500クオリティ・ポートフォリオ（PowerShares S&P 500 Quality Portfolio）は、米国籍のETF（上場投資信託）。S&P 500 Quality指数に連動する投資成果 を目指す。指数は、自己資本利益率・未払費用比率・財務レバレッジを基にした最高品質のスコアを提示する、S&P 500指数の構成銘柄に対するエクスポージャーを提供する。
住所Invesco PowerShares Capital Mgmt LLC
3500 Lacey Road
Suite 700
Downers Grove, IL 60515
USA
電話番号1-800-983-0903
Webサイトwww.powershares.com