ｼｭﾛｰﾀﾞｰ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ･ｾﾚｸｼｮﾝ･ﾌｧﾝ
SISEMCC:LX
Pending Listing
CNY
商品分類
SICAV
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 USD) ( 02/28/2018)
5.665
設定日
03/14/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
ABDALLAH GUEZOUR
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド－エマージング・デット・アブソリュート・リターン（Schroder International Selection Fund - Emerging Markets Debt Absolute Return）は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。主に新 興国市場の政府、政府機関、企業が発行した債券やその他固定・変動金利証券へ投資することにより、資本と収入の増加を目指す。
住所Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号352-341-342-202 Tel
Webサイトwww.schroders.com