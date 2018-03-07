Sigma 4D Global Equity
SIG2B15:IT
138.61
ILs
0.15
0.11%
更新日時 2018/03/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
121.08 - 143.02
1年トータルリターン
11.81%
年初来リターン
2.34%
前日終値
138.76
52週レンジ
121.08 - 143.02
1年トータルリターン
11.68%
年初来リターン
2.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 03/07/2018)
138.61
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2018)
10.691
設定日
12/27/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
1.39%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
BA:US
ﾎﾞｰｲﾝｸﾞ
|358.00
|368.36 千
|3.84
|
DSM:NA
ｺｰﾆﾝｸﾚｯｶDSM
|1.08 千
|364.35 千
|3.80
|
HON:US
ﾊﾈｳｪﾙｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ
|621.00
|332.32 千
|3.46
|
VOW:GR
ﾌｫﾙｸｽﾜｰｹﾞﾝ
|465.00
|327.58 千
|3.42
|
AAPL:US
アップル
|539.00
|320.16 千
|3.34
|
UTX:US
ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ
|710.00
|315.83 千
|3.29
|
TSM:US
台湾積体電路製造 [TSMC/台湾ｾ
|2.28 千
|314.45 千
|3.28
|
RTN:US
レイセオン
|470.00
|308.29 千
|3.21
|
UPS:US
ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ･ﾊﾟｰｾﾙ･ｻｰﾋﾞｽ(UPS)
|741.00
|306.29 千
|3.19
|
BAYN:GR
ﾊﾞｲｴﾙ
|653.00
|282.51 千
|2.95
企業概要
Sigma (4D) Global Equity is an open-end fund incorporated in Israel. The Fund's objective is to achieve returns in excess of the Short Term Treasury Bill index, Tel Aviv Stock Exchange. The Fund primarily invests in fixed income securities.
住所Sigma Group
14A Aba Hillel Silver Street
Ramat Gan 52506
Israel
電話番号972-3-6138218
Webサイト
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