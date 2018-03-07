Shkedy Capital Market 5E Fle

SHKCM5E:IT
108.38
ILs
0.40
0.37%
更新日時 2018/03/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
94.37 - 110.13
1年トータルリターン
10.30%
年初来リターン
4.28%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
107.98
52週レンジ
94.37 - 110.13
1年トータルリターン
10.29%
年初来リターン
4.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 03/07/2018)
108.38
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2018)
13.173
設定日
04/11/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
IBB:US
iｼｪｱｰｽﾞNASDAQﾊﾞｲｵﾃｸﾉﾛｼﾞｰETF
3.00 千 1.12 百万 10.72
BIDU:US
百度[ﾊﾞｲﾄﾞｩ]
900.00 733.52 千 7.01
BABA:US
ｱﾘﾊﾞﾊﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ
1.00 千 598.23 千 5.71
NTNX:US
ﾆｭｰﾀﾆｯｸｽ
4.50 千 560.28 千 5.35
TCEHY:US
騰訊[ﾃﾝｾﾝﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ]
3.00 千 540.59 千 5.16
KWEB:US
ｸﾚｰﾝｼｪｱｰｽﾞCSIﾁｬｲﾅｲﾝﾀｰﾈｯﾄETF
2.60 千 528.72 千 5.05
SOXX:US
iｼｪｱｰｽﾞPHLXｾﾐｺﾝﾀﾞｸﾀｰETF
850.00 506.34 千 4.84
MCHI:US
iｼｪｱｰｽﾞMSCIﾁｬｲﾅETF
2.00 千 461.08 千 4.40
NTES:US
網易[ﾈｯﾄｲｰｽﾞ]
350.00 425.26 千 4.06
IEF:US
iｼｪｱｰｽﾞ米国債7-10年ETF
1.05 千 384.25 千 3.67
企業概要
Shkedy Capital Market 5E Flexible - Mutual Fund is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
Alumot Asset Management
The Museum Tower
4 Berkowitz Street, 21st Floor
Tel-Aviv 64238
Israel
電話番号
Tel: 972-3-6938000
Webサイト
-