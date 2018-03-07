Shkedy Capital Market 5E Fle
SHKCM5E:IT
108.38
ILs
0.40
0.37%
更新日時 2018/03/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
94.37 - 110.13
1年トータルリターン
10.30%
年初来リターン
4.28%
前日終値
107.98
52週レンジ
94.37 - 110.13
1年トータルリターン
10.29%
年初来リターン
4.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 03/07/2018)
108.38
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2018)
13.173
設定日
04/11/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
IBB:US
iｼｪｱｰｽﾞNASDAQﾊﾞｲｵﾃｸﾉﾛｼﾞｰETF
|3.00 千
|1.12 百万
|10.72
|
BIDU:US
百度[ﾊﾞｲﾄﾞｩ]
|900.00
|733.52 千
|7.01
|
BABA:US
ｱﾘﾊﾞﾊﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ
|1.00 千
|598.23 千
|5.71
|
NTNX:US
ﾆｭｰﾀﾆｯｸｽ
|4.50 千
|560.28 千
|5.35
|
TCEHY:US
騰訊[ﾃﾝｾﾝﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ]
|3.00 千
|540.59 千
|5.16
|
KWEB:US
ｸﾚｰﾝｼｪｱｰｽﾞCSIﾁｬｲﾅｲﾝﾀｰﾈｯﾄETF
|2.60 千
|528.72 千
|5.05
|
SOXX:US
iｼｪｱｰｽﾞPHLXｾﾐｺﾝﾀﾞｸﾀｰETF
|850.00
|506.34 千
|4.84
|
MCHI:US
iｼｪｱｰｽﾞMSCIﾁｬｲﾅETF
|2.00 千
|461.08 千
|4.40
|
NTES:US
網易[ﾈｯﾄｲｰｽﾞ]
|350.00
|425.26 千
|4.06
|
IEF:US
iｼｪｱｰｽﾞ米国債7-10年ETF
|1.05 千
|384.25 千
|3.67
企業概要
Shkedy Capital Market 5E Flexible - Mutual Fund is an open-end fund incorporated in Israel.
住所Alumot Asset Management
The Museum Tower
4 Berkowitz Street, 21st Floor
Tel-Aviv 64238
Israel
電話番号Tel: 972-3-6938000
Webサイト
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