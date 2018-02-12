Shoam Flexible
SHFLEXE:IT
ILs
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
251.78 - 268.10
1年トータルリターン
-3.22%
年初来リターン
-0.71%
前日終値
259.34
52週レンジ
251.78 - 268.10
1年トータルリターン
-3.15%
年初来リターン
-0.71%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 03/07/2018)
259.34
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2018)
28.861
設定日
12/31/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.55%
経費率
2.92%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
SNI:US
ｽｸﾘｯﾌﾟｽ･ﾈｯﾄﾜｰｸｽ･ｲﾝﾀﾗｸﾃｨﾌﾞ
|4.65 千
|1.38 百万
|3.91
|
NOC:US
ﾉｰｽﾛｯﾌﾟ･ｸﾞﾗﾏﾝ
|1.07 千
|1.14 百万
|3.24
|
UNH:US
ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞﾍﾙｽ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
|1.48 千
|1.14 百万
|3.24
|
SWK:US
ｽﾀﾝﾚｰ･ﾌﾞﾗｯｸ･ｱﾝﾄﾞ･ﾃﾞｯｶｰ
|1.93 千
|1.14 百万
|3.23
|
V:US
ﾋﾞｻﾞ
|2.87 千
|1.14 百万
|3.23
|
LMT:US
ﾛｯｷｰﾄﾞ･ﾏｰﾁﾝ
|1.02 千
|1.14 百万
|3.23
|
AXP:US
アメリカン･エキスプレス
|3.29 千
|1.14 百万
|3.23
|
XYL:US
ｻﾞｲﾚﾑ
|4.80 千
|1.14 百万
|3.23
|
MCD:US
ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ
|1.89 千
|1.14 百万
|3.22
|
AEP:US
ｱﾒﾘｶﾝ･ｴﾚｸﾄﾘｯｸ･ﾊﾟﾜｰ
|4.44 千
|1.13 百万
|3.22
企業概要
Shoam Flexible is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a positive return over the long term. The fund primarily invests in equities and fixed income securities.
住所-
電話番号-
Webサイト
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