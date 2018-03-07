Sigma 4D Andbank Europe Equi
SG4EEMF:IT
106.58
ILs
0.42
0.40%
更新日時 2018/03/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
94.44 - 111.74
1年トータルリターン
12.84%
年初来リターン
0.54%
前日終値
106.16
52週レンジ
94.44 - 111.74
1年トータルリターン
13.23%
年初来リターン
0.54%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 03/07/2018)
106.58
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2018)
9.530
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
PME5049:IT
PSAGOT SAL EURO STOXX 50
|2.28 千
|385.55 千
|4.18
|
SIE:GR
ｼｰﾒﾝｽ
|489.00
|236.69 千
|2.57
|
BAYN:GR
ﾊﾞｲｴﾙ
|518.00
|224.10 千
|2.43
|
BAS:GR
BASF
|543.00
|208.77 千
|2.27
|
FRE:GR
ﾌﾚｾﾞﾆｳｽ
|767.00
|206.60 千
|2.24
|
REP:SM
ﾚﾌﾟｿﾙ
|3.03 千
|188.66 千
|2.05
|
TCEUR50:IT
Tachlit EuroStoxx 50 4Da
|1.13 千
|182.41 千
|1.98
|
CWK:LN
ｸﾗﾝｽﾞｳｨｯｸ
|1.16 千
|180.61 千
|1.96
|
LONN:SW
ロンザ･グループ
|192.00
|178.60 千
|1.94
|
FR:FP
ヴァレオ
|676.00
|174.08 千
|1.89
企業概要
Sigma (4D) Andbank Europe Equity - Mutual Fund
住所Sigma Group
14A Aba Hillel Silver Street
Ramat Gan 52506
Israel
電話番号972-3-6138218
Webサイト
-