Sigma 4D Andbank Europe Equi

SG4EEMF:IT
106.58
ILs
0.42
0.40%
更新日時 2018/03/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
94.44 - 111.74
1年トータルリターン
12.84%
年初来リターン
0.54%
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前日終値
106.16
52週レンジ
94.44 - 111.74
1年トータルリターン
13.23%
年初来リターン
0.54%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 03/07/2018)
106.58
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2018)
9.530
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
PME5049:IT
PSAGOT SAL EURO STOXX 50
2.28 千 385.55 千 4.18
SIE:GR
ｼｰﾒﾝｽ
489.00 236.69 千 2.57
BAYN:GR
ﾊﾞｲｴﾙ
518.00 224.10 千 2.43
BAS:GR
BASF
543.00 208.77 千 2.27
FRE:GR
ﾌﾚｾﾞﾆｳｽ
767.00 206.60 千 2.24
REP:SM
ﾚﾌﾟｿﾙ
3.03 千 188.66 千 2.05
TCEUR50:IT
Tachlit EuroStoxx 50 4Da
1.13 千 182.41 千 1.98
CWK:LN
ｸﾗﾝｽﾞｳｨｯｸ
1.16 千 180.61 千 1.96
LONN:SW
ロンザ･グループ
192.00 178.60 千 1.94
FR:FP
ヴァレオ
676.00 174.08 千 1.89
企業概要
Sigma (4D) Andbank Europe Equity - Mutual Fund
住所
Sigma Group
14A Aba Hillel Silver Street
Ramat Gan 52506
Israel
電話番号
972-3-6138218
Webサイト
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