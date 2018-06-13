ｼｭﾛｰﾀﾞｰ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ･ｾﾚｸｼｮﾝ･ﾌｧﾝ
SCAZHEI:LX
65.1796
EUR
0.0726
0.11%
更新日時 2018/06/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
65.1796 - 68.4004
1年トータルリターン
-1.25%
年初来リターン
-2.64%
前日終値
65.2522
52週レンジ
65.1796 - 68.4004
1年トータルリターン
-1.11%
年初来リターン
-2.64%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 06/13/2018)
65.1796
資産総額 (百万 USD) ( 05/31/2018)
331.506
設定日
10/21/2015
直近配当額 ( 05/31/2018)
0.263411
直近配当利回り（税込）
4.85%
ファンドマネージャ
CHOWYANG ANG / JULIA HO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.63%
経費率
0.94%
企業概要
シュローダー･インターナショナル・セレクション・ファンド-アジア債券トータルリターン（Schroder International Selection Fund - Asian Bond Total Return）はルクセン ブルク籍のSICAV。キャピタルゲインとインカムゲインによる絶対リターンの提供を目指 す。日本を除くアジア圏の政府、政府機関、国際機関および企業が発行する債券、その他固定・変動金利債券で構成されるポートフォリオに投資。
住所Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号352-341-342-202 Tel
Webサイトwww.schroders.com