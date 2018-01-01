ｱﾑﾝﾃﾞｨ短期国債ﾕｰﾛMTSﾌﾞﾛｰﾄﾞ投
SB0CHF:SW
上場廃止
CHF
出来高
0
出来高
0
基準価額 (NAV) ( 03/31/2015)
82.05
資産総額 (百万 EUR) ( 06/13/2018)
47.416
設定日
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乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-2.72%
ファンドマネージャ
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直近配当額 ( -)
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直近配当利回り（税込）
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経費率
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3ヶ月トータルリターン
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3年トータルリターン
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5年トータルリターン
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企業概要
アムンディ短期国債ユーロMTSブロード投資適格デイリーUCITS ETF（AMUNDI SHORT GOVT BOND EUROMTS BROAD INV GRADE Daily UCITS ETF）は、フランス籍のUCITS適格オープン エンド型ETF（上場投資信託）。ショート・ユーロMTS 投資適格ブロード・オール・マチ ュリティーズ・インデックスに概ね連動する投資成果を目指す。当ETFのユニット価格 は、ショート・ユーロMTS投資適格ブロード・オール・マチュリティーズ・インデックス
住所Amundi
91-93, boulevard Pasteur
75710 Paris Cedex 15
France
電話番号33-1-43-23-84-44
Webサイトwww.amundietf.com