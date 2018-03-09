サンポ
SAMPON:MM
Mexico
1,052.80
MXN
0.00
0.00%
更新日時 2018/03/09
出来高
8,240
前日終値
1,052.80
52週レンジ
1,052.80 - 1,052.80
出来高
8,240
前日終値
1,052.80
52週レンジ
1,052.80 - 1,052.80
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (EUR) (TTM)
-
時価総額 (十億 MXN)
576.402
発行済株式数 (百万)
554.152
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
-
直近配当利回り（税込）
-
セクター
Financials
業種
Insurance
産業サブグループ
P&C Insurance
この銘柄に関するニュースは現在ありません。 再度後ほどご確認ください。
この銘柄に関するプレスリリースは現在ありません。 再度後ほどご確認ください。
企業概要
サンポ（Sampo Oyj）は持株会社。子会社を通じて、北欧とバルト諸国で商業・個人向け 損害保険商品を提供する。またフィンランドとバルト諸国で生命保険商品も手掛ける。
住所Fabianinkatu 27
Helsinki, 00100
Finland
電話番号358-10-516-0100
Webサイトwww.sampo.fi