Safra Ans RF FI RF
SAFRANS:BZ
135.2533
BRL
0.0305
0.02%
更新日時 2018/06/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
126.2933 - 135.2533
1年トータルリターン
7.09%
年初来リターン
2.65%
前日終値
135.2228
52週レンジ
126.2933 - 135.2533
1年トータルリターン
7.18%
年初来リターン
2.65%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 06/12/2018)
135.2533
資産総額 (百万 BRL) ( 06/12/2018)
160.683
設定日
03/12/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
EK690488:COR
|12.37 千
|117.23 百万
|65.01
|
JV530071:COR
|3.13 千
|29.69 百万
|16.47
|
EK904757:COR
|1.26 千
|11.92 百万
|6.61
|
AL933131:COR
|873.00
|8.27 百万
|4.59
|
EJ511039:COR
|617.00
|5.85 百万
|3.24
|
EJ763863:COR
|560.00
|5.31 百万
|2.94
|
EK033573:COR
|204.00
|1.93 百万
|1.07
|
EJ042056:COR
|16.00
|151.63 千
|0.08
企業概要
Safra Ans RF FI RF is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in fixed-income securities.
住所J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号55-11-3175-7491