Safra Ans RF FI RF

SAFRANS:BZ
135.2533
BRL
0.0305
0.02%
更新日時 2018/06/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
126.2933 - 135.2533
1年トータルリターン
7.09%
年初来リターン
2.65%
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前日終値
135.2228
52週レンジ
126.2933 - 135.2533
1年トータルリターン
7.18%
年初来リターン
2.65%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 06/12/2018)
135.2533
資産総額 (百万 BRL) ( 06/12/2018)
160.683
設定日
03/12/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
EK690488:COR
12.37 千 117.23 百万 65.01
JV530071:COR
3.13 千 29.69 百万 16.47
EK904757:COR
1.26 千 11.92 百万 6.61
AL933131:COR
873.00 8.27 百万 4.59
EJ511039:COR
617.00 5.85 百万 3.24
EJ763863:COR
560.00 5.31 百万 2.94
EK033573:COR
204.00 1.93 百万 1.07
EJ042056:COR
16.00 151.63 千 0.08
企業概要
Safra Ans RF FI RF is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in fixed-income securities.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491
Webサイト
http://www.safraasset.com.br/