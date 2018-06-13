Safra Prev RF FI RF Prev
SAFPREN:BZ
277.07
BRL
0.15
0.05%
更新日時 2018/06/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
256.41 - 278.48
1年トータルリターン
8.06%
年初来リターン
2.40%
前日終値
276.91
52週レンジ
256.41 - 278.48
1年トータルリターン
8.07%
年初来リターン
2.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 06/13/2018)
277.0651
資産総額 (十億 BRL) ( 06/13/2018)
8.272
設定日
11/03/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
AO355335:COR
|65.23 千
|611.68 百万
|7.71
|
EI840463:COR
|186.50 千
|606.50 百万
|7.65
|
EK033573:COR
|50.22 千
|471.07 百万
|5.94
|
EK904757:COR
|49.28 千
|462.17 百万
|5.83
|
JV534152:COR
|430.00 千
|446.42 百万
|5.63
|
EK690488:COR
|46.79 千
|438.93 百万
|5.54
|
EJ060294:COR
|350.00 千
|367.10 百万
|4.63
|
LW810624:COR
|430.00 千
|358.63 百万
|4.52
|
AO261505:COR
|400.00 千
|357.64 百万
|4.51
|
EK690056:COR
|360.00 千
|341.33 百万
|4.30
企業概要
Safra Prev RF FI RF Prev is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in fixed-income securities.
住所Emerald Gestao de Investimentos Ltda
Av Paulista, 2100, 6 andar
01310-930, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号55-11-3175-7309
Webサイト
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