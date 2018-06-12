SABBﾀｶﾌﾙ
SABBT:AB
Saudi Arabia
21.20
SAR
1.10
5.47%
更新日時 2018/06/12
始値
20.02
安値 - 高値 レンジ（日）
20.02 - 21.20
出来高
269,161
前日終値
20.10
52週レンジ
18.70 - 30.80
1年トータルリターン
-13.82%
始値
20.02
安値 - 高値 レンジ（日）
20.02 - 21.20
出来高
269,161
前日終値
20.10
52週レンジ
18.70 - 30.80
1年トータルリターン
-13.82%
年初来リターン
-12.03%
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (SAR) (TTM)
-0.21
時価総額 (百万 SAR)
720.800
発行済株式数 (百万)
34.000
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
124.47
直近配当利回り（税込）
-
セクター
Financials
業種
Insurance
産業サブグループ
Islamic Insurance Carriers
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企業概要
SABBタカフル（Sabb Takaful Co）は保険会社。生命保険のラップ型ユニットリンク貯蓄 プラン、一括支払プラン、保護プラン、、家財、旅行、個人傷害保険などの生命保険プランを提供する。事業活動はシャリア法に準拠。
住所PO Box 9086
Riyadh, 11413
Saudi Arabia
電話番号966-1-403-0087
Webサイトwww.sabbtakaful.com