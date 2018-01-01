ｱﾑﾝﾃﾞｨETF短期国債ﾕｰﾛMTSﾌﾞﾛｰﾄ
S10CHF:SW
上場廃止
CHF
出来高
0
出来高
0
基準価額 (NAV) ( 03/31/2015)
64.68
資産総額 (百万 EUR) ( 06/13/2018)
117.795
設定日
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乖離率（プレミアム / ディスカウント）
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乖離率52週平均値
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ファンドマネージャ
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直近配当額 ( -)
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直近配当利回り（税込）
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経費率
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3ヶ月トータルリターン
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3年トータルリターン
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5年トータルリターン
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企業概要
アムンディETF短期国債ユーロMTSブロード10－15年（AMUNDI ETF SHORT GOVT BOND EUROMTS BROAD 10-15）は、フランス籍のUCITS適格オープンエンド型ETF（上場投資信託）。Short EuroMTS Investment Grade Broad 10-15 Indexに概ね連動する投資成果を目指す。アムンディETF短期国債ユーロMTSブロード10－15年の基準価額は、Short EuroMTS Investment Grade Broad 10-15 Indexの約1倍。
住所Amundi
91-93, boulevard Pasteur
75710 Paris Cedex 15
France
電話番号33-1-43-23-84-44
Webサイトwww.amundietf.com