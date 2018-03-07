Edmond De Rothschild 4D Glob
RTHSJAP:IT
79.74
ILs
0.03
0.04%
更新日時 2018/03/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
68.25 - 81.81
1年トータルリターン
14.88%
年初来リターン
3.22%
前日終値
79.71
52週レンジ
68.25 - 81.81
1年トータルリターン
15.03%
年初来リターン
3.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/07/2018)
79.74
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2018)
23.848
設定日
06/19/2000
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.63%
経費率
3.10%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
SPY:US
SPDR S&P500 ETF
|1.87 千
|1.74 百万
|7.96
|
EEM:US
iｼｪｱｰｽﾞMSCIｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ﾏｰｹｯﾄETF
|6.50 千
|1.06 百万
|4.84
|
XDAX:GR
XﾄﾗｯｶｰｽﾞDAX UCITS ETF
|1.50 千
|785.70 千
|3.60
|
DXJ:US
ｳｨｽﾞﾀﾞﾑﾂﾘｰ 日本株米ﾄﾞﾙﾍｯｼﾞ付
|3.60 千
|740.83 千
|3.39
|
XLI:US
ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｱﾙ･ｾﾚｸﾄ･ｾｸﾀｰSPDRﾌｧﾝﾄﾞ
|2.78 千
|731.73 千
|3.35
|
BAC:US
ﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ｱﾒﾘｶ
|6.90 千
|713.91 千
|3.27
|
HEDJ:US
ｳｨｽﾞﾀﾞﾑﾂﾘｰ 欧州株米ﾄﾞﾙﾍｯｼﾞ付
|3.00 千
|668.81 千
|3.06
|
GOOGL:US
ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ
|171.00
|626.93 千
|2.87
|
AMZN:US
ｱﾏｿﾞﾝ･ﾄﾞｯﾄ･ｺﾑ
|150.00
|617.72 千
|2.83
|
BUD:US
ｱﾝﾊｲｻﾞｰ･ﾌﾞｯｼｭ･ｲﾝﾍﾞﾌﾞ
|1.50 千
|579.44 千
|2.65
企業概要
Edmond De Rothschild 4D Global Equities Portfolio is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher return than the rate of change of the MSCI All country World Index. The fund primarily invests in foreign equity securities.
住所Rothschild Mutual Funds Management
46 Rotschild Blvd
Tel Aviv-Jaffa
電話番号972-3-5663323
Webサイトwww.rothschildbank.com