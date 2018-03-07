Rothschild Emerging Markets

RTHEMMK:IT
131.35
ILs
0.04
0.03%
更新日時 2018/03/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
109.93 - 136.12
1年トータルリターン
20.44%
年初来リターン
3.73%
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前日終値
131.31
52週レンジ
109.93 - 136.12
1年トータルリターン
19.10%
年初来リターン
3.73%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/07/2018)
131.35
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2018)
34.075
設定日
05/09/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.87%
経費率
3.46%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
EWY:US
iｼｪｱｰｽﾞMSCI韓国ETF
9.00 千 2.34 百万 8.24
EPI:US
ｳｨｽﾞﾀﾞﾑﾂﾘｰ ｲﾝﾄﾞ株収益ﾌｧﾝﾄﾞ
19.30 千 1.85 百万 6.54
700:HK
騰訊[ﾃﾝｾﾝﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ]
8.80 千 1.59 百万 5.60
EWT:US
iｼｪｱｰｽﾞMSCI台湾ETF
12.00 千 1.50 百万 5.29
TSM:US
台湾積体電路製造 [TSMC/台湾ｾ
8.10 千 1.12 百万 3.94
EWW:US
iｼｪｱｰｽﾞMSCIﾒｷｼｺETF
6.20 千 1.05 百万 3.69
EWZ:US
iｼｪｱｰｽﾞMSCIﾌﾞﾗｼﾞﾙETF
7.20 千 1.01 百万 3.55
EZA:US
iｼｪｱｰｽﾞMSCI南ｱﾌﾘｶETF
3.85 千 923.27 千 3.26
BABA:US
ｱﾘﾊﾞﾊﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ
1.47 千 879.39 千 3.10
HDB:US
ＨＤＦＣ銀行
2.00 千 701.55 千 2.47
企業概要
Rothschild Emerging Markets is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher return than the rate of change of the MSCI Emerging Markets Index. The fund primarily invests in equity securities.
住所
Rothschild Mutual Funds Management
46 Rotschild Blvd
Tel Aviv-Jaffa
電話番号
972-3-5663323
Webサイト
www.rothschildbank.com