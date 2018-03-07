Rothschild Emerging Markets
RTHEMMK:IT
131.35
ILs
0.04
0.03%
更新日時 2018/03/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
109.93 - 136.12
1年トータルリターン
20.44%
年初来リターン
3.73%
前日終値
131.31
52週レンジ
109.93 - 136.12
1年トータルリターン
19.10%
年初来リターン
3.73%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/07/2018)
131.35
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2018)
34.075
設定日
05/09/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.87%
経費率
3.46%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
EWY:US
iｼｪｱｰｽﾞMSCI韓国ETF
|9.00 千
|2.34 百万
|8.24
|
EPI:US
ｳｨｽﾞﾀﾞﾑﾂﾘｰ ｲﾝﾄﾞ株収益ﾌｧﾝﾄﾞ
|19.30 千
|1.85 百万
|6.54
|
700:HK
騰訊[ﾃﾝｾﾝﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ]
|8.80 千
|1.59 百万
|5.60
|
EWT:US
iｼｪｱｰｽﾞMSCI台湾ETF
|12.00 千
|1.50 百万
|5.29
|
TSM:US
台湾積体電路製造 [TSMC/台湾ｾ
|8.10 千
|1.12 百万
|3.94
|
EWW:US
iｼｪｱｰｽﾞMSCIﾒｷｼｺETF
|6.20 千
|1.05 百万
|3.69
|
EWZ:US
iｼｪｱｰｽﾞMSCIﾌﾞﾗｼﾞﾙETF
|7.20 千
|1.01 百万
|3.55
|
EZA:US
iｼｪｱｰｽﾞMSCI南ｱﾌﾘｶETF
|3.85 千
|923.27 千
|3.26
|
BABA:US
ｱﾘﾊﾞﾊﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ
|1.47 千
|879.39 千
|3.10
|
HDB:US
ＨＤＦＣ銀行
|2.00 千
|701.55 千
|2.47
企業概要
Rothschild Emerging Markets is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher return than the rate of change of the MSCI Emerging Markets Index. The fund primarily invests in equity securities.
住所Rothschild Mutual Funds Management
46 Rotschild Blvd
Tel Aviv-Jaffa
電話番号972-3-5663323
Webサイトwww.rothschildbank.com