ｸﾞｯｹﾞﾝﾊｲﾑS&P500ﾋﾟｭｱ･ｸﾞﾛｰｽETF
RPG*:MM
Mexico
2,112.40
MXN
0.00
0.00%
更新日時 2018/03/07
出来高
946
前日終値
2,112.40
52週レンジ
2,112.40 - 2,112.40
出来高
946
前日終値
2,112.40
52週レンジ
2,112.40 - 2,112.40
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 USD) ( 03/09/2018)
2.480
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
MICHAEL PAUL BYRUM / JIM KING
直近配当額 ( 12/15/2017)
0.0959
直近配当利回り（税込）
0.35%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
NFLX:US
ﾈｯﾄﾌﾘｯｸｽ
|181.11 千
|60.03 百万
|2.42
|
AMAT:US
アプライド・マテリアルズ
|763.75 千
|47.05 百万
|1.90
|
NVDA:US
エヌビディア
|188.22 千
|46.17 百万
|1.86
|
ADBE:US
ｱﾄﾞﾋﾞｼｽﾃﾑｽﾞ
|206.91 千
|45.75 百万
|1.85
|
VRTX:US
ﾊﾞｰﾃｯｸｽ･ﾌｧｰﾏｼｭｰﾃｨｶﾙｽﾞ
|254.56 千
|44.87 百万
|1.81
|
AMZN:US
ｱﾏｿﾞﾝ･ﾄﾞｯﾄ･ｺﾑ
|28.38 千
|44.82 百万
|1.81
|
LRCX:US
ﾗﾑﾘｻｰﾁ
|190.31 千
|42.81 百万
|1.73
|
RHT:US
ﾚｯﾄﾞ･ﾊｯﾄ
|272.14 千
|42.31 百万
|1.71
|
IPGP:US
IPGﾌｫﾄﾆｸｽ
|163.75 千
|40.82 百万
|1.65
|
ALGN:US
ｱﾗｲﾝ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ
|147.45 千
|40.07 百万
|1.62
企業概要
グッゲンハイムS&P500ピュア・グロースETF（Guggenheim S&P 500 Pure Growth ETF） は、米国籍のETF（上場投資信託）。S&P500ピュア・グロース・インデックスのパフォー マンスに連動する投資成果を目指す。同ETFは、主に米国に本拠を置く中大型成長株を保 有する。投資先は、売上成長率、収益成長率、価格モメンタムなどのグロース・ファンダメンタルズにもとづき選択し加重平均する。
住所Guggenheim Funds Distributors Inc
2455 Corporate West Drive
Lisle, IL 60532
USA
電話番号1-888-949-3837
Webサイトwww.guggenheimpartners.com