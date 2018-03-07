企業概要

グッゲンハイムS&P500ピュア・グロースETF（Guggenheim S&P 500 Pure Growth ETF） は、米国籍のETF（上場投資信託）。S&P500ピュア・グロース・インデックスのパフォー マンスに連動する投資成果を目指す。同ETFは、主に米国に本拠を置く中大型成長株を保 有する。投資先は、売上成長率、収益成長率、価格モメンタムなどのグロース・ファンダメンタルズにもとづき選択し加重平均する。