ｸﾞｯｹﾞﾝﾊｲﾑS&P500ﾋﾟｭｱ･ｸﾞﾛｰｽETF

RPG*:MM
Mexico
2,112.40
MXN
0.00
0.00%
更新日時 2018/03/07
出来高
946
前日終値
2,112.40
52週レンジ
2,112.40 - 2,112.40
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出来高
946
前日終値
2,112.40
52週レンジ
2,112.40 - 2,112.40
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 USD) ( 03/09/2018)
2.480
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
MICHAEL PAUL BYRUM / JIM KING
直近配当額 ( 12/15/2017)
0.0959
直近配当利回り（税込）
0.35%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
NFLX:US
ﾈｯﾄﾌﾘｯｸｽ
181.11 千 60.03 百万 2.42
AMAT:US
アプライド・マテリアルズ
763.75 千 47.05 百万 1.90
NVDA:US
エヌビディア
188.22 千 46.17 百万 1.86
ADBE:US
ｱﾄﾞﾋﾞｼｽﾃﾑｽﾞ
206.91 千 45.75 百万 1.85
VRTX:US
ﾊﾞｰﾃｯｸｽ･ﾌｧｰﾏｼｭｰﾃｨｶﾙｽﾞ
254.56 千 44.87 百万 1.81
AMZN:US
ｱﾏｿﾞﾝ･ﾄﾞｯﾄ･ｺﾑ
28.38 千 44.82 百万 1.81
LRCX:US
ﾗﾑﾘｻｰﾁ
190.31 千 42.81 百万 1.73
RHT:US
ﾚｯﾄﾞ･ﾊｯﾄ
272.14 千 42.31 百万 1.71
IPGP:US
IPGﾌｫﾄﾆｸｽ
163.75 千 40.82 百万 1.65
ALGN:US
ｱﾗｲﾝ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ
147.45 千 40.07 百万 1.62
企業概要
グッゲンハイムS&P500ピュア・グロースETF（Guggenheim S&P 500 Pure Growth ETF） は、米国籍のETF（上場投資信託）。S&P500ピュア・グロース・インデックスのパフォー マンスに連動する投資成果を目指す。同ETFは、主に米国に本拠を置く中大型成長株を保 有する。投資先は、売上成長率、収益成長率、価格モメンタムなどのグロース・ファンダメンタルズにもとづき選択し加重平均する。
住所
Guggenheim Funds Distributors Inc
2455 Corporate West Drive
Lisle, IL 60532
USA
電話番号
1-888-949-3837
Webサイト
www.guggenheimpartners.com