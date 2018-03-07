Rothschild America Value

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153.40
ILs
0.09
0.06%
更新日時 2018/03/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
134.52 - 156.86
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前日終値
153.49
52週レンジ
134.52 - 156.86
1年トータルリターン
10.72%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2018)
21.431
設定日
06/19/2000
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.50%
経費率
3.44%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
XLV:US
ﾍﾙｽｹｱ･ｾﾚｸﾄ･ｾｸﾀｰSPDRﾌｧﾝﾄﾞ
4.95 千 1.43 百万 7.02
QQQ:US
ﾊﾟﾜｰｼｪｱｰｽﾞQQQﾄﾗｽﾄ･ｼﾘｰｽﾞ1
1.91 千 1.04 百万 5.11
SPY:US
SPDR S&P500 ETF
1.10 千 1.02 百万 5.03
XLF:US
ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ･ｾﾚｸﾄ･ｾｸﾀｰSPDRﾌｧﾝﾄﾞ
10.20 千 995.50 千 4.89
SPLV:US
ﾊﾟﾜｰｼｪｱｰｽﾞS&P500ﾛｰ･ﾎﾞﾗ･ﾎﾟｰﾄ
5.70 千 945.39 千 4.64
GOOGL:US
ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ
220.00 806.58 千 3.96
XLE:US
ｴﾅｼﾞｰ･ｾﾚｸﾄ･ｾｸﾀｰSPDRﾌｧﾝﾄﾞ
2.96 千 744.78 千 3.66
AMZN:US
ｱﾏｿﾞﾝ･ﾄﾞｯﾄ･ｺﾑ
175.00 720.67 千 3.54
BAC:US
ﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ｱﾒﾘｶ
6.30 千 651.83 千 3.20
XLB:US
ﾏﾃﾘｱﾙｽﾞ･ｾﾚｸﾄ･ｾｸﾀｰSPDRﾌｧﾝﾄﾞ
2.95 千 621.10 千 3.05
企業概要
Rothschild America Value is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher return than the rate of change of the S&P 500 Index. The fund primarily invests in North American equity securities.
住所
Rothschild Mutual Funds Management
46 Rotschild Blvd
Tel Aviv-Jaffa
電話番号
972-3-5663323
Webサイト
www.rothschildbank.com