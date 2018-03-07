Rothschild America Value
ROTHAVL:IT
153.40
ILs
0.09
0.06%
更新日時 2018/03/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
134.52 - 156.86
前日終値
153.49
52週レンジ
134.52 - 156.86
1年トータルリターン
10.72%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2018)
21.431
設定日
06/19/2000
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.50%
経費率
3.44%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
XLV:US
ﾍﾙｽｹｱ･ｾﾚｸﾄ･ｾｸﾀｰSPDRﾌｧﾝﾄﾞ
|4.95 千
|1.43 百万
|7.02
|
QQQ:US
ﾊﾟﾜｰｼｪｱｰｽﾞQQQﾄﾗｽﾄ･ｼﾘｰｽﾞ1
|1.91 千
|1.04 百万
|5.11
|
SPY:US
SPDR S&P500 ETF
|1.10 千
|1.02 百万
|5.03
|
XLF:US
ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ･ｾﾚｸﾄ･ｾｸﾀｰSPDRﾌｧﾝﾄﾞ
|10.20 千
|995.50 千
|4.89
|
SPLV:US
ﾊﾟﾜｰｼｪｱｰｽﾞS&P500ﾛｰ･ﾎﾞﾗ･ﾎﾟｰﾄ
|5.70 千
|945.39 千
|4.64
|
GOOGL:US
ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ
|220.00
|806.58 千
|3.96
|
XLE:US
ｴﾅｼﾞｰ･ｾﾚｸﾄ･ｾｸﾀｰSPDRﾌｧﾝﾄﾞ
|2.96 千
|744.78 千
|3.66
|
AMZN:US
ｱﾏｿﾞﾝ･ﾄﾞｯﾄ･ｺﾑ
|175.00
|720.67 千
|3.54
|
BAC:US
ﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ｱﾒﾘｶ
|6.30 千
|651.83 千
|3.20
|
XLB:US
ﾏﾃﾘｱﾙｽﾞ･ｾﾚｸﾄ･ｾｸﾀｰSPDRﾌｧﾝﾄﾞ
|2.95 千
|621.10 千
|3.05
企業概要
Rothschild America Value is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher return than the rate of change of the S&P 500 Index. The fund primarily invests in North American equity securities.
住所Rothschild Mutual Funds Management
46 Rotschild Blvd
Tel Aviv-Jaffa
電話番号972-3-5663323
Webサイトwww.rothschildbank.com