Richards Oil & Gas Ltd
ROGSF:US
OTC US
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更新日時 2018/03/07
出来高
5,000
前日終値
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52週レンジ
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出来高
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前日終値
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52週レンジ
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年初来リターン
9,900.00%
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (CAD) (TTM)
-
時価総額 (USD)
-
発行済株式数
-
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
-
直近配当利回り（税込）
-
セクター
エネルギー
業種
Oil, Gas & Coal
産業サブグループ
Exploration & Production
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企業概要
Richards Oil & Gas Ltd. explores for oil and natural gas in Canada and the United States.
住所405, 816 - 7th Avenue SW
Calgary, AB T2P 1A1
Canada
電話番号1-403-265-8444
Webサイトwww.richardsoilandgas.com