RAM LUXｼｽﾃﾏﾃｨｯｸ･ﾌｧﾝｽﾞ-欧州株
RLSEEFP:LX
100.52
EUR
0.11
0.11%
更新日時 2018/06/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
92.51 - 101.82
前日終値
100.63
52週レンジ
92.51 - 101.82
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 06/12/2018)
100.52
資産総額 (百万 EUR) ( 06/12/2018)
478.694
設定日
01/15/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
THOMAS DE SAINT-SEINE / MAXIME BOTTI
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
EO:FP
ﾌｧｳﾚｼｱ
|58.06 千
|3.78 百万
|0.98
|
SCMN:SW
ｽｲｽｺﾑ
|8.12 千
|3.60 百万
|0.93
|
REP:SM
ﾚﾌﾟｿﾙ
|237.52 千
|3.50 百万
|0.90
|
TEL:NO
ﾃﾚﾉｰﾙ
|192.44 千
|3.45 百万
|0.89
|
HER:IM
エラ
|1.10 百万
|3.19 百万
|0.82
|
DSM:NA
ｺｰﾆﾝｸﾚｯｶDSM
|36.73 千
|2.93 百万
|0.76
|
DANSKE:DC
ダンスケ銀行
|88.18 千
|2.86 百万
|0.74
|
BAS:GR
BASF
|30.77 千
|2.82 百万
|0.73
|
BESI:NA
ﾋﾞｰ･ｲｰ･ｾﾐｺﾝﾀﾞｸﾀｰ･ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰｽﾞ
|78.14 千
|2.73 百万
|0.71
|
AAL:LN
アングロ･アメリカン
|155.52 千
|2.71 百万
|0.70
企業概要
RAM LUXシステマティック・ファンズ-欧州株（RAM （Lux） Systematic Funds - European Equities）は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。 長期的な高リターン の提供を目指す。資産の75％以上をEU加盟国に登記があるか、もしくは主要事業拠点を置く企業の株式に投資する。資産の10％を上限にUCITSとUCIに投資する場合がある。
住所RAM Active Investments (Lux) SA
51, Avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号41 22 816 87 30
Webサイトwww.ram-ai.com