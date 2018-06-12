RAM LUXｼｽﾃﾏﾃｨｯｸ･ﾌｧﾝｽﾞ-欧州株

RLSEEFP:LX
100.52
EUR
0.11
0.11%
更新日時 2018/06/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
92.51 - 101.82
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
100.63
52週レンジ
92.51 - 101.82
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 06/12/2018)
100.52
資産総額 (百万 EUR) ( 06/12/2018)
478.694
設定日
01/15/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
THOMAS DE SAINT-SEINE / MAXIME BOTTI
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
EO:FP
ﾌｧｳﾚｼｱ
58.06 千 3.78 百万 0.98
SCMN:SW
ｽｲｽｺﾑ
8.12 千 3.60 百万 0.93
REP:SM
ﾚﾌﾟｿﾙ
237.52 千 3.50 百万 0.90
TEL:NO
ﾃﾚﾉｰﾙ
192.44 千 3.45 百万 0.89
HER:IM
エラ
1.10 百万 3.19 百万 0.82
DSM:NA
ｺｰﾆﾝｸﾚｯｶDSM
36.73 千 2.93 百万 0.76
DANSKE:DC
ダンスケ銀行
88.18 千 2.86 百万 0.74
BAS:GR
BASF
30.77 千 2.82 百万 0.73
BESI:NA
ﾋﾞｰ･ｲｰ･ｾﾐｺﾝﾀﾞｸﾀｰ･ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰｽﾞ
78.14 千 2.73 百万 0.71
AAL:LN
アングロ･アメリカン
155.52 千 2.71 百万 0.70
企業概要
RAM LUXシステマティック・ファンズ-欧州株（RAM （Lux） Systematic Funds - European Equities）は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。 長期的な高リターン の提供を目指す。資産の75％以上をEU加盟国に登記があるか、もしくは主要事業拠点を置く企業の株式に投資する。資産の10％を上限にUCITSとUCIに投資する場合がある。
住所
RAM Active Investments (Lux) SA
51, Avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
41 22 816 87 30
Webサイト
www.ram-ai.com